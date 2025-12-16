Tras 19 años, la Fiscalía señaló a un único responsable por el crimen de Nora Dalmasso

El fiscal sostuvo que el ataque estuvo motivado por "un estereotipo de supremacía de género"

Un dictamen de 357 páginas presentado por el fiscal cordobés Pablo Jávega dio por concluida la etapa de investigación del crimen de Nora Dalmasso (51), ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto, y solicitó el envío a juicio de Roberto Marcos Bárzola (45) como único acusado por el delito de abuso sexual seguido de muerte.

El documento —que reúne testimonios, pericias y abundante prueba documental— marca un punto de inflexión en una de las causas judiciales más resonantes y controvertidas de las últimas décadas en la provincia de Córdoba.

La investigación estuvo atravesada durante años por hipótesis contradictorias, imputaciones fallidas y una actuación judicial que derivó, en 2026, en el juicio político contra tres fiscales que intervinieron inicialmente en el expediente.

Bárzola, quien trabajaba como parquetista en la vivienda de la víctima al momento del hecho, fue acusado formalmente recién a fines de 2024. Hasta el momento no estuvo detenido, ya que la prescripción de la acción penal continúa bajo análisis. Esa cuestión es evaluada por la Sala I del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a partir de una apelación presentada por el viudo de Dalmasso, Marcelo Macarrón (66), y sus hijos Facundo (38) y Valentina (35).

En paralelo a ese incidente, el fiscal Jávega requirió al presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional que Bárzola sea sometido a juicio, ya sea mediante un debate oral ordinario o, en su defecto, a través de un juicio por la verdad. En caso de oposición de la defensa —una posibilidad considerada probable— la decisión quedará en manos del juez de grado, quien ya adelantó que, según su criterio, correspondería avanzar con un juicio por la verdad. No obstante, se espera que el magistrado aguarde antes una definición del Tribunal Superior sobre la prescripción.

Roberto Marcos Bárzola

Uno de los puntos centrales del dictamen es la enumeración detallada de las pruebas que, por primera vez en 19 años, apuntan de manera directa contra un sospechoso concreto. Entre los elementos considerados determinantes se encuentra el ADN de Bárzola, hallado en ocho sectores distintos del cinto de la bata de baño con el que fue estrangulada la víctima, así como un vello púbico encontrado en los genitales de Dalmasso que también fue atribuido al acusado.

El fiscal reconstruyó además el motivo por el cual estas evidencias no fueron incorporadas antes al proceso. Según el dictamen, los primeros fiscales de la causa se negaron de manera sistemática a tomar muestras genéticas a Bárzola, pese a los reiterados pedidos de la familia Macarrón. La extracción de ADN se concretó recién después de que Marcelo Macarrón fuera absuelto en 2022.

En el requerimiento, Jávega incluyó una reconstrucción pormenorizada de cómo se habría producido el crimen. De acuerdo con esa hipótesis, Bárzola habría concurrido días antes del hecho a la vivienda familiar junto a su empleador para realizar tareas de colocación y mantenimiento de pisos, ocasión en la que habría tomado conocimiento de que Nora Dalmasso permanecería sola durante el fin de semana.

Siempre según el dictamen, el 25 de noviembre de 2006, en un horario estimado entre las 4 y las 10 de la mañana, el acusado habría ingresado a la vivienda sin ejercer violencia sobre cerraduras, se dirigió a la planta alta y sorprendió a la víctima mientras dormía en la habitación de su hija. Tras un forcejeo, la habría reducido, estrangulado y abusado sexualmente de ella, provocándole la muerte por asfixia mecánica mediante un mecanismo mixto manual y a lazo.

El fiscal sostuvo que el ataque estuvo motivado por "un estereotipo de supremacía de género", en el que se niega a las mujeres el derecho a decidir con quién vincularse, encuadrando el hecho en un contexto de violencia de género.

Con este dictamen, la causa por el homicidio de Nora Dalmasso ingresa en una nueva etapa judicial, a la espera de definiciones clave sobre la prescripción y la modalidad de un eventual juzgamiento. (Clarín)