El conmovedor llanto de José Luis Clerc al hablar de la enfermedad de Vilas: “Lo quiero y lo extraño”

La salud de Guillermo Vilas es un tema que moviliza a los fanáticos y se mantiene con un hermetismo absoluto por parte de su familia. Durante su carrera deportiva, el marplatense mantuvo una intensa rivalidad con José Luis Clerc, que quedó en segundo plano con los años. En las últimas horas, Batata habló de su amigo y se emocionó hasta las lágrimas.

No es la primera vez que Clerc se emociona al hablar de Vilas y aseguró que es un tema muy sensible para él.

“Me emociona mucho porque se portó muy bien con un tema personal familiar, y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos. Es muy doloroso lo que está viviendo”, dijo en 2021.

En este caso, Batata dio una entrevista con ESPN donde se lo vio completamente afectado.

“No sabes lo que lo extraño...”, dijo y ya no pudo contener las lágrimas.

Hablando de un hipotético reencuentro, Clerc reveló qué le diría a Vilas.

“Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto; son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país lo hiciste por mí también”, apuntó.

Este adelanto de una entrevista se viralizó en las redes sociales y conmovió a los fanáticos del tenis, de Vilas y de Clerc.

Qué se sabe de la salud de "Willy"

“Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”, aseguró Andanin, la hija mayor de Guillermo Vilas en una entrevista que le dio tiempo atrás a la Revista Hola.

“Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar. Mi principal preocupación es la salud mental de mis hermanos. Mis hermanas tienen 13 y 14 años, y mi hermano, siete. No quiero que lean cosas en internet que puedan hacerles daño”, admitió con preocupación.