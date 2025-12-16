La “locura” de Guido Villar en Ecuador: baile y pirueta en el aire antes de recibir la medalla de campeón

Desde la perspectiva periodística siempre nos regocijamos calificándolo como un “personaje” sin igual, como un “loco lindo”, aunque su informalidad en el trato y declarar distinto a cualquier otro jugador de fútbol lo convierten en lo que realmente es: auténtico, empático, humilde y muy realista.

El arquero bahiense Guido Villar acaba de obtener su primer título como futbolista profesional y compartió su alegría en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“La Copa pesaba como un Fiat 147, pero es lindo salir campeón en una de las instituciones más prestigiosas de América y del mundo”, declaró el golero criado en Villa Rosas, describiendo los pasos que llevaron a su equipo, Independiente del Valle de Ecuador, a coronarse en el torneo más importante de aquel país: la Liga Pro 2025.

A dos fechas para la finalización del certamen, Independiente le sacó 10 puntos de ventaja a la Liga de Quito, elenco que el año pasado le arrebató la gloria en dos finales que Guido prefirió recordar al pasar…

“No es una revancha de lo que sucedió en el torneo 2024, Liga fue un justo ganador, pero esta vez nos tocó a nosotros, que hicimos un colchón importante de unidades y con una diferencia dentro de todo tranquilizadora que pudimos mantener hasta el cierre mismo de la competencia”, aclaró el 1 con contrato en los “Rayados” del Valle hasta diciembre de 2027 (la entidad le adquirió a Olimpo el 72,5 por ciento de los derechos económicos más el 100% de los federativos).

El arquero formado en Bella Vista y con llegada al aurinegro de la mano de Carlos Mungo (el flamante DT del Federal A que hace un década dirigió en las menores de AFA), emigró en 2023 a Barracas y de ahí dio el salto al gigante ecuatoriano, club acostumbrado a estar en la marquesina a nivel local y entreverado con las máximas potencias en el plano sudamericano y continental.

Hay mucho para desarrollar y para titular tras una charla con ribetes que superaron los límites de la diversión y culminaron con carcajadas indisimulables, pero así es Guido, quien levantó el trofeo con dos de sus tres hermanos (Ramiro y Guido, porque Emiliano se quedó con Bahía) en el estadio.

Cuando fue a recibir la medalla, por una promesa que le hizo a sus compañeros del plantel, en plena alfombra roja bailó y dio una vuelta de carnero (ver video) para seguir caminando como si nada hubiese pasado. Es así, si no lo conocés, no lo vas a entender…

Mirá la nota completa: