Allanamientos en Bahía por estafa con un alquiler en Buenos Aires

Teléfonos y tarjetas telefónicas secuestró la Policía durante dos allanamientos que tuvieron lugar en nuestra ciudad, en el marco de una causa por una estafa con el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ Nº 20, se dieron Facundo Zuviría al 1.900 de Ingeniero White -donde vive una mujer- y en Leopoldo Marechal al 2.200, lugar de residencia de un hombre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre ambos, según se pudo establecer, se habrían transferido el dinero que la víctima del engaño giró como seña para reservar el arrendamiento de la propiedad en la Capital, tras consultar un aviso publicado en Facebook.

La denuncia fue realizada el 9 de septiembre pasado, cuando la persona afectada se había interesado en alquilar un departamento ubicado en la avenida Córdoba 2.390 de CABA.

Cuando la mujer seleccionó el aviso fue derivada a la aplicación WhatsApp, poniéndose en contacto con un número de celular operado por un hombre, quien le indicó que tenía que señar el inmueble y transferir 30.000 pesos a su cuenta.

El estafador, más tarde, se volvió a contactar para manifestarle que otra persona estaba interesada en alquilar el inmueble y le solicitó otro pago para mantener la reserva.

Por ese motivo la víctima realizó una segunda transferencia, por 300.000 pesos, y luego otra, por 100.000 pesos, siempre a la misma cuenta.

Las tareas investigativas permitieron dar con el hombre que se había puesto en contacto con la víctima y más tarde se logró identificar a una mujer que también estaba implicada en la maniobra.

Por el momento no hay detenidos pero la investigación continúa.