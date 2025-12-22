Liga de Suárez: Club Sarmiento y El Progreso irán por el Clausura

Club Sarmiento de Pigüé y El Progreso de la Colonia Santa María se convirtieron en los finalistas del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En el estadio “Eduardo Gayraud” de Pigüé, Sarmiento no dejó dudas y goleó a San Martín de Carhué 4 a 1.

Maximiliano Graff --2-- y Enrique Ducid --2-- marcaron para el ganador del Apertura, mientras que Leandro Leguizamón, de penal, había establecido la transitoria paridad para Los Calvos.

Por su parte,, El Progreso superó por penales como visitante a Automoto por 4 a 3, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El azulgrana se puso al frente con un gol de Dylan Cornejo, pero Lucas Machain lo igualó para los de Santa María.

En la definición por penales, para Automoto anotaron Arturo Peralta, Carlos Henneberg y Kevin Carrizo, mientras Valentino Bucchi estampó su tiro contra el travesaño, Juan Stefanof atajó el remate de Agustín Franco y el disparo de Nicolás Giordano dio en el palo.

Para El Progreso facturaron Francisco Schroh, Matías Giménez, Tomás Prediger y Sebastián Graff, en tanto Joaquín Castelli (ingresó exclusivamente para la tanda de penales en reemplazo de Facundo Tavoliere) les atajó los remates a Lucas Machain y Matías Schroh.

El partido definitorio entre Club Sarmiento y El Progreso se jugará el próximo domingo, en cancha neutral.