Un bahiense debutó anoche en la Liga Argentina y otro se quedó sin equipo

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La Liga Argentina le baja esta noche el telón al 2025, disputando los últimos partidos, previos al receso hasta los primeros días de enero, siendo para Villa Mitre, el representante de nuestra ciudad, el 9 de enero su primer juego, de visitante, ante Central Entrriano.

Hoy, por la Conferencia Sur juegan Unión-Lanús.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Anoche, ganaron los cuatro visitantes. El puntero Provincial de Rosario, que dejó una muy buena imagen el viernes en su paso por Bahía, estiró su gran presente, sumando la octava victoria consecutiva (ganó 10 de los últimos 11), esta vez ante Deportivo Viedma, por 93 a 73.

En los rionegrinos, Nicolás Paletta sumó 12 puntos, una asitencias y un recupero, en 24m20. También, se produjo el debut de Jeffrey Merchant (6 puntos).

En tanto, Deportivo Norte de Armstrong, con el debut del bahiense Iván Catani, perdió frente a La Unión (ganó su primer juego de visitante), por 75 a 71.

El ex Bahía Basket y de reciente paso por Godoy Cruz de Mendoza, fue el segundo goleador de su equipo, con 20 puntos (3-8 en triples, 2-7 en dobles y 7-12 en libres), más 14 rebotes, en 33m43.

Se trató de la novena derrota consecutiva de Norte, que está último, con récord de 2-11.

En otro de los partidos de la Sur, El Talar derrotó a Ciclista (suma cinco derrotas en fila), 74 a 66, con 8 de 10 en triples de Enzo Ruiz, cinco en el último cuarto

Mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata (siete triunfos en las últimass ocho presentaciones) derrotó en Avellaneda a Racing, por 78 a 70.

Baja

El bahiense Fernando Alfonso dejó de integrar -por motivos extradeportivos- el plantel de Estudiantes de Tucumán, donde está Javier Bollo, y participa de la Conferencia Norte.

El base totalizó 12 partidos, promediano 23m06 por juego, 7,1 puntos, 1,8 asistencias y 2,5 rebotes.