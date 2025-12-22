Harina y la felicidad por "ser ídolo", el "tri" y la imitación de Messi: "No se imaginan el esfuerzo que hicimos"

Federico Harina, al centro de la escena junto a Franco Amigo, en pleno festejo con la gente. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Federico Harina fue uno de los últimos en subirse al colectivo que esperaba en calle Santa Fe, para trasladar al plantel campeón de Villa Mitre desde el Osvaldo Casanova al José Martínez, donde lo aguardaban lo hinchas para festejar el título conseguido tras vencer en la Súper final a Olimpo.

El tirador llegó corriendo desde el vestuario parafraseando a Lionel Messi, cuando festejaba el triplete con el Barcelona (ver video acá): "¿Querían las tres? Ahí tienen las tres y vamos a ir por más", decía Fede, a modo de broma, al igual que el capitán de la Selección tiempo atrás.

Minutos después, Harina recibía el amor de la gente en pleno corazón de la Villa, mientras el plantel celebraba el tricampeonato de Primera con los hinchas.

"Que vengan y que te digan que sos ídolo de Villa Mitre, es lo máximo. Uno, en definitiva, termina jugando para estas cosas: el cariño de los más chicos, de la gente, de la institución", reconoció Fede en diálogo con La Nueva.

"Estoy muy feliz, sobre todo por el esfuerzo que hicimos -agregó-. ¡No se imaginan el esfuerzo que hemos hecho!. Entonces la felicidad viene, obviamente por el título, pero siento que este año va por otro lado. Va porque hicimos un esfuerzo grandísimo, ya saben la cantidad de partidos que jugamos, y merecíamos terminarlo hoy (por ayer), ni siquiera ir a un tercero", remarcó Fede.

En relación a esto, Harina hizo hincapié en la gran seguidilla de partidos que afrontó el equipo, sobre todo en estos últimos días en los que jugó 5 encuentros en 7 días.

"No dábamos más, yo ya estaba con lo justo, me perdí un partido de Liga Argentina (el pasado viernes ante Provincial de Rosario) porque sino no llegaba a jugar hoy (por ayer); tuve que descansar porque tenía una contractura en el gemelo", contó.

-¿Cuánto esto se pensaba en esos momentos?

-Por momentos todo y, por momentos, había que traer la cabeza a la Liga Argentina y no pensar en el torneo local. Como que había que cambiar el chip todos los días, era venir todos los días al club, sin descanso. Tengo 34 años y jugué 16 partidos en 22 días, es un partido cada dos días, no sé cuántos deportistas se pueden bancar eso, soy un privilegiado. Le agradezco mucho al profe. Y este esfuerzo no lo hice yo sólo, lo hicieron todos mis compañeros, más allá de que había algunos para Liga Argentina y algunos para el torneo local. Estoy muy feliz de que haya terminado así.

-Más allá de que tienen un gran equipo, muchos los daban como candidatos porque "tenían a Pennacchiotti y a Harina", ¿cómo te llevabas con eso?

-Trataba de no darle mucha importancia. Sabía de que éramos los candidatos porque tenemos un plantel con jugadores de Liga Argentina. Pero trataba de aislarme un poco de eso... y Villa Mitre no dependía de Harina y Pennacchiotti, hoy (por ayer) quedó demostrado. Muchas veces se habló eso, sí asumo de que era muy responsable, pero cuando Olimpo nos planteó un partido para que no jueguen Harina y Pennacchiotti, los más chicos tomaron los riendas y eso me pone muy contento.

Fede celebra junto a Heinrich, quien recibi;o la Copa.

-Metieron al club en el selecto grupo de los que tiene un tricampeonato, están marcando una época, ¿lo entienden así?

-Lo habíamos hablado, de que a Villa Mitre, con todos los títulos que tiene, no se le había dado el tricampeonato, así que hemos escrito algo más en la gran historia del club. No creo que estemos marcando la historia, porque ya está escrita esa historia, pero sí que le agregamos una página más.