Se entregarán hoy los Premios Olimpia 2025 y hay varios bahienses ternados

La ceremonia de los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los mejores deportistas del año, se llevará a cabo esta noche, a partir de las 21, en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

El Círculo de Periodistas Deportivos develó la conformación de las ternas de cara a la la tradicional fiesta del deporte argentino, incluyendo dos destinadas a los deportes electrónicos (esports), para su 72° edición.

Además, la organización señaló que entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata se entregará el Premio Inspiración, una distinción que será definida por el voto del público y que otorgará una beca económica al ganador.

Entre los nominados hay varios atletas de Bahía Blanca y la región.

Agustín Vernice, uno de los mejores palistas de todos los tiempos, fue incluido en canotaje; Lautaro Martínez competirá con Paredes y Di María por el cetro de mejor futbolista; el joven bateador Nahuel Sáenz integra la lista del sóftbol; y Catalina Turienzo, de enorme presente y mejor futuro, comparte la terna de la vela con los también olímpicos Chiara Ferretti y Francisco Guaragna.

Además, el saavedrense Juan Segundo Rodríguez fue ternado en patín como el año pasado.

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.

Artes marciales mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos.

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina.

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto.

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza.

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio.

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar.

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice.

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar.

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra.

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz.

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis.

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello.

Esports: 9Z, Shinden, Leviatán, KRÜ, Bestia, Isurus

Esports (individual): Luken (CS2), Try (CS2), Josedeodo (LoL), K1ng (Fortnite), Nicolas99FC (FC25), Lulitenz (CS2)

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes.

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda.

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe.

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo.

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban.

Hockey sobre césped: Juana Castellaro, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago.

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero.

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio.

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco.

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano.

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone.

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia.

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri.

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez.

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna.

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón.

Polo: Adolfo Cambiaso (H), Adolfo Cambiaso (N) y Bartolomé Castagnola.

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya.

Sóftbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz.

Taekwondo: Ignacio Espínola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz.

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo.

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo.

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle.

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser.

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo.

¿Quién se quedará con el Olimpia de Oro?

Entre los nominados aparecen varios deportistas merecedores de la mayor estatuilla, la que premia al mejor del año.

Naturalmente, primará la subjetividad de los votantes, sus gustos y maneras de calificar y medir a atletas que practican diferentes disciplinas.

No obstante, entre los candidatos sobresalen Faustino Oro (ajedrez), Agustín Canapino (automovilismo), Agostina Hein (natación) y Horacio Zeballos (tenis).

Todos los ganadores del Olimpia de Oro

1954 - Juan Manuel Fangio (automovilismo)

1955 - Pascual Pérez (boxeo)

1956 - Jorge Bátiz (ciclismo)

1957 - Pedro Dellacha (fútbol)

1958 - Osvaldo Suárez (atletismo)

1959 - Luis Thompson (boxeo)

1960 - Rodolfo Hossinger (volovelismo)

1961 - Luis Nicolao (natación)

1962 - Norma Baylon (tenis)

1963 - Juan Carlos Dyrzka (atletismo)

1964 - Carlos Moratorio (equitación)

1965 - Bernardo Otaño (rugby)

1966 - Horacio Accavallo (boxeo)

1967 - Roberto de Vicenzo (golf)

1968 - Nicolino Locche (boxeo)

1969 - Alberto Demiddi (remo)

1970 - Roberto de Vicenzo (golf)

1971 - Alberto Demiddi (remo)

1972 - Carlos Monzón (boxeo)

1973 - Horacio Iglesias (natación)

1974 - Guillermo Vilas (tenis)

1975 - Guillermo Vilas (tenis)

1976 - Juan Carlos Harriott (polo)

1977 - Guillermo Vilas (tenis)

1978 - Daniel Martinazzo (hockey sobre patines)

1979 - Diego Maradona (fútbol)

1980 - Sergio Palma (boxeo)

1981 - Marcelo Alexandre (ciclismo)

1982 - Santos Laciar (boxeo)

1983 - Santos Laciar (boxeo)

1984 - Santos Laciar (boxeo)

1985 - Hugo Porta (rugby)

1986 - Diego Maradona (fútbol)

1987 - Gabriela Sabatini (tenis)

1988 - Gabriela Sabatini (tenis)

1989 - Eduardo Romero (golf)

1990 - Pedro Décima (boxeo)

1991 - Oscar Ruggeri (fútbol)

1992 - Diego Degano (natación)

1993 - Marcelo Milanesio (básquetbol)

1994 - Julio César Vásquez (boxeo)

1995 - Nora Vega (patín)

1996 - Carlos Espínola (windsurf)

1997 - José Meolans (natación)

1998 - Andrea González (patín)

1999 - Gonzalo Quesada (rugby)

2000 - Las Leonas (hockey sobre césped)

2001 - José Cóceres (golf)

2002 - Cecilia Rognoni (hockey sobre césped)

2003 - Emanuel Ginóbili (básquetbol)

2004 - Carlos Tévez (fútbol) y Emanuel Ginóbili (básquetbol)

2005 - David Nalbandian (tenis)

2006 - Germán Chiaraviglio (atletismo)

2007 - Ángel Cabrera (golf)

2008 - Juan Curuchet (ciclismo) y Walter Pérez (ciclismo)

2009 - Juan Martín Del Potro (tenis)

2010 - Luciana Aymar (hockey sobre césped)

2011 - Lionel Messi (fútbol)

2012 - Sergio Martínez (boxeo)

2013 - Marcos Maidana (boxeo)

2014 - Adolfo Cambiaso (polo)

2015 - Paula Pareto (judo)

2016 - Juan Martín del Potro (tenis)

2017 - Delfina Pignatiello (natación)

2018 - Agustín Canapino (automovilismo)

2019 - Luis Scola (básquetbol)

2020 - Diego Schwartzman (tenis)

2021 - Lionel Messi (fútbol)

2022 - Lionel Messi (fútbol)

2023 - Belén Casetta (atletismo) y Lionel Messi (fútbol)

2024 - Emiliano Martínez (fútbol) y Franco Colapinto (automovilismo).