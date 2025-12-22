Bahía Blanca sin electricidad: reportan cortes en distintos puntos de la ciudad

Un corte de electricidad generalizado está afectando a buena parte de la ciudad de Bahía Blanca.

Según se indicó desde la empresa EDES, se trata de dos desconexiones simultáneas que se han dado en distintos puntos del ejido urbano, aunque no se informó cuál había sido el origen del problema

De acuerdo a lo informado por vecinos a La Nueva. y LU2, la falta de servicio se extiende a barrios como Pedro Pico, Villa Mitre y sectores aledaños.

Además, una situación similar afectó esta tarde al macrocentro, aunque de la empresa se había advertido que se iba a solucionar con el correr de la tarde.

Este no es el primer corte de este tipo que se vive en diciembre. De hecho, durante la semana pasada se dieron varios, afectando distintas partes de Bahía Blanca.