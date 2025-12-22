Qué se sabe de Christian Petersen: hermetismo familiar y versiones sobre su salud

El hermetismo detrás de la salud de Christian Petersen es total. El cocinero sigue internado en la terapia intensiva del Hospital de San Martín de Los Andes y en las últimas horas circularon versiones acerca de su evolución.

Desde el centro de salud en el que está internado insistieron en que no darán datos médicos de Petersen ni ninguna otra información. “Solo se dan partes médicos a la familia”, comentaron, sin más detalles.

Las versiones que circulan desde el fin de semana tienen que ver con una presunta mejoría del cocinero, tras el todavía confuso episodio que derivó en su internación en el sur de la Argentina.

Fue el periodista Luis Etchegoyen quien, a través de sus redes sociales, aseguró que al chef le habrían sacado el respirador este domingo. “Fue mejorando de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió”, aseguró el conductor que citó a personas cercanas al cocinero como sus fuentes.

El único parte médico oficial que se difundió hasta el momento sobre la salud de Christian Petersen detalló la semana pasada que el cocinero sufrió un "cuadro de falla multiorgánica", por lo que su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua.

La versión que dieron los guías de montaña que acompañaron a Christian Petersen

Hasta el momento no está claro el episodio que sufrió Christian Petersen en medio de una excursión que hizo el volcán Lanín. Fueron diferentes las teorías que circularon en un comienzo, versiones que se multiplicaron tras el hermetismo en su entorno.

Este fin de semana, sin embargo, quienes se expidieron sobre el caso fueron los guías de montaña que lo acompañaron al chef en el momento de la excursión.

A través de sus redes sociales, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado oficial en en el que detallaron, según el punto de vista de esa entidad, cómo fue el minuto a minuto de la excursión.

Los especialistas de montaña aseguraron que el cocinero “tuvo una actitud prepotente”. “Participaba de una actividad de ascenso al volcán y durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio”, indicaron.

Por esa razón, en el comunicado explicaron que decidieron “que se realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”. “Al llegar al refugio compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto”, apuntaron.

Sin embargo, según la carta que compartieron, todo habría dado un vuelco durante la medianoche. “Cerca de las cero se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, precisaron.

Entonces, detallaron la experiencia nocturna. “Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, dijeron.

Y cerraron con más dudas acerca de lo que le pasó al chef ya que comentaron que Petersen estaba “en buenas condiciones” y que no presentó “ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV". (con información de TN)