Diego Armando Maradona se quedó con el Olimpia Infinito 2025

La leyenda argentina Diego Armando Maradona fue galardonado este lunes con el Olimpia Infinito 2025, reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.

La estatuilla, que se entregó por primera vez en la ceremonia, fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, y dedicaron unas emotivas palabras hacia su difunto padre al momento de subir al escenario.

El “Pelusa” había conseguido quedarse con el Olimpia de Oro en 1979 y 1986, año en el que obtuvo la segunda estrella de la Selección argentina en Mundiales, y fue definido como uno de los máximos responsables de impulsar el fútbol.

Además de los premios previamente mencionados, Diego recibió en 1999 el Olimpia Platino como el mejor deportista argentino del siglo XX.