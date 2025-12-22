Caótica Asamblea Extraordinaria en San Lorenzo: Costantino presidente y elecciones en mayo

La caótica Asamblea Extraordinaria proclamó a Sergio Costantino como nuevo presidente de San Lorenzo en una ajustada definición, electo como mandatario de manera transitoria hasta el próximo 30 de mayo de 2026, jornada en la que se realizarán las elecciones extraordinarias para dirimir a un nuevo mandatario hasta diciembre del 2027, momento en que finaliza el mandato de Marcelo Moretti.

Si bien Matías Lammens sorprendió al decir presente en las elecciones y parecía el máximo favorito durante toda la jornada, finalmente el ganador fue Costantino, que logró imponerse 35 a 31 sobre el expresidente, elección donde también hubo 11 abstenciones y tan solo dos votos para la lista de César Francis.

Costantino, que estará acompañado por Valeria Carta Moglieta, su elección como candidata a vicepresidenta, ya es una cara conocida dentro del entorno de Boedo, al ser parte de los gobiernos de Matías Lammens y Marcelo Tinelli.

En 2023 fue candidato a presidente por el por entonces oficialismo y salió tercero, lo que le permitió ingresar como vocal por la minoría a la Comisión Directiva y fue uno de los cinco que no renunció a su cargo en la reunión donde se proclamó la acefalia, dado que de hacerlo le hubiera impedido ser candidato este lunes. A su vez, en septiembre también tuvo la chance de presidir una CD transitoria.

"Toca emprender un camino muy difícil, lo primero que quiero es agradecer a todos los asambleístas. A partir de mañana vamos a convocar a Comisión Directiva para repartir los cargos, San Lorenzo necesita una pacificación de todos. Es hora de hacer más grande a nuestro club y dejar de lado todos los egos. Por eso esta enorme responsabilidad que este equipo de trabajo de 20 socios para afrontar esta crisis se puso a disposición del socio y del club para hacer las cosas de la mejor manera", afirmó el nuevo presidente cuyo mandato (como el de los 20 miembros de la flamante CD electa) finalizará este próximo sábado 30 de mayo, fecha proclamada para la realización de las elecciones.

De esta manera, y a la espera a lo que suceda en la justicia con el pedido de Moretti de impugnar la reunión de Comisión Directiva del pasado 16 de diciembre donde se decretó la acefalía, Costantino se convierte en el sexto presidente de San Lorenzo en el año. Previamente estuvieron al mando del club el ya mencionado Moretti, Néstor Navarro, Julio Lopardo, Daniel Matos, Ulises Morales y ahora el exintendente de la Ciudad Deportiva.

En lo que respecta a las elecciones anticipadas, el voto nominal (donde cada uno expresa su voluntad y queda claro su voto) proclamó el sábado 30 de mayo como fecha para las elecciones extraordinarias, donde votarán las socios para proclamar un nuevo gobierno hasta diciembre de 2027. La fecha logró imponerse con 44 votos, mientras que la opción del 28 de noviembre consiguió 34.

"Habiendo 79 asambleístas presentes, hubo 11 abstenciones. El resultado arrojó dos votos para el socio César Francis, 31 votos para el socio Matías Lammens y 35 para el socio Sergio Costantino. Ratificado, acto seguido por el total de la asamblea, hemos decidido que la Comisión Directiva transitoria que va a conducir al club desde este momento hasta el llamado a elecciones del 30 de mayo del 2026 es la lista encabezada por Sergio Costantino", explicó Daniel Matos, presidente de la Asamblea. (Fuente: TyC Sports).