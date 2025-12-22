Murió el músico británico Chris Rea, figura clave de la radio de los '80

El músico británico Chris Rea, una de las figuras más reconocibles del soft rock europeo, falleció a los 74 años, según informó un portavoz de su familia. “Murió pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad”, señaló el comunicado oficial.

Rea, autor de éxitos como It’s All Gone, Josephine, On the Beach, The Road to Hell y el infaltable villancico moderno Driving Home for Christmas, construyó una carrera sólida y personal, basada en una mezcla elegante de blues, pop, soul y rock melódico, con una voz grave y un marcado cuidado por los arreglos. A lo largo de su trayectoria publicó 25 álbumes de estudio, vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y mantuvo una presencia constante en las emisoras de radio orientadas al público adulto.

Nacido en Middlesbrough (Cleveland) en 1951, en una familia de origen italiano dedicada al negocio de una heladería, Rea trabajó allí durante su juventud para ahorrar y comprarse su primera guitarra eléctrica. Lo logró a los 19 años, un paso decisivo para iniciar su camino musical.

Poco después se incorporó a Magdalene, grupo por el que había pasado David Coverdale antes de convertirse en vocalista de Deep Purple y, más tarde, de Whitesnake. La banda grabó un único sencillo en 1974 y luego se rebautizó como The Beautiful Losers, en homenaje a la novela de Leonard Cohen. En 1975 fueron elegidos “mejor nueva banda” por la revista Melody Maker, aunque la irrupción del punk rock frustró cualquier proyección inmediata y los dejó fuera del radar.

El reconocimiento internacional llegó desde Estados Unidos. En 1978, su canción Fool (If You Think It’s Over) alcanzó el puesto número 12 del ranking y le valió una nominación al Grammy como mejor artista revelación. Por entonces, Rea dejaba clara su distancia frente al estrellato: “Intento rechazar esa presión. Me gustaría parecerme a músicos como Eric Clapton o Mark Knopfler, que mantienen su música por encima de todo”, declaró en una entrevista con El País.__IP__

Su mayor éxito comercial se concentró a fines de los años ochenta. El álbum Dancing With Strangers (1987) inició una racha de seis discos consecutivos entre los diez más vendidos del Reino Unido, dos de ellos en el primer puesto, confirmando su popularidad pese a mantenerse al margen de las modas dominantes del pop. A partir de los años noventa, y con mayor énfasis en los 2000, su presencia en las listas fue decreciendo de manera gradual.

En 2016 sufrió un derrame cerebral y un año después se desplomó sobre el escenario durante un concierto en Oxford, lo que marcó el final de sus presentaciones regulares. Chris Rea estaba casado desde hacía décadas con su esposa Joan y tuvo dos hijas, Josephine y Julia. Su muerte cierra el capítulo de un músico que hizo de la elegancia y la coherencia artística una forma de permanencia. (NA)