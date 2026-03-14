A pocos días del debut, Olimpo confirmó el regreso de Joaquín Susvielles

A una semana del debut en la temporada 2026 del Torneo Federal A, Olimpo confirmó la llegada de un nuevo refuerzo.

Se trata del regreso de Joaquín Susvielles, quien a los 35 años tendrá su segundo ciclo en el aurinegro, tras su último paso en Alvarado de Mar del Plata.

El pampeano, que también pasó por Villa Mitre, disputó 5 encuentros del torneo de primera división de 2015.

En su recorrido durante estos años, Coki cosechó dos ascensos desde la Primera Nacional, con Belgrano (marcó el gol en el partido decisivo) y Platense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También tuvo paso por Ferro, Almagro, Barracas y Delfín de Ecuador.

De esta manera, Carlos Mungo sumó otra cara nueva al plantel, que ya había incorporado a otros 14 refuerzos: el arquero Cristian Geist (Atenas de Río Cuarto); los defensores Cristian Chimino (Comunicaciones), Leonardo Hertel (Defensores de Belgrano de Villa Ramallo), Agustín Osinaga (Deportivo Rincón), Agustín Bellone (Los Andes) y Luciano Lapetina (Ciudad Bolívar); los volantes Agustín Stancato (Cipolletti), Manuel Vargas (Estudiantes de Caseros), Cristian Ibarra (Cipolletti), Santiago Llanos (Bella Vista) y Antú Hernández (Atenas de Río Cuarto) y los delanteros Braian Guille (Deportivo Riestra), Federico González (San Martín de San Juan) y Marcelo Olivera (Juventud Unida de Gualeguaychú).

El próximo fin de semana, Olimpo hará su estreno en la temporada ante Alvarado de Mar del Plata en el Roberto Carminatti.

Villa Mitre, en tanto, visitará a Kimberley en Mar del Plata.