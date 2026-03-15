Tucumán convoca a una colecta solidaria para asistir a familias afectadas por las inundaciones

La Representación Oficial de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires convocó a la comunidad a participar de una colecta solidaria destinada a ayudar a las familias afectadas por las recientes inundaciones en la provincia.

Según informaron a la Agencia Noticias Argentinas desde la sede provincial, tras el relevamiento realizado por organismos oficiales y la asistencia inicial brindada por el Gobierno de Tucumán junto a la comunidad tucumana, los damnificados ya cuentan con ropa, calzado, alimentos, agua, medicamentos y artículos de limpieza.

En esta nueva etapa, la ayuda se orienta a reconstruir la vida cotidiana en los hogares afectados por el temporal, por lo que se solicitan donaciones de elementos de uso doméstico.

Entre los artículos que se reciben figuran vajilla, ollas y sartenes, ropa de cama de una y dos plazas, acolchados, frazadas, mantas, electrodomésticos, toallas y toallones, además de mesas, sillas, camas, cocinas, heladeras, juguetes y útiles escolares.

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Las donaciones podrán acercarse a la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires, ubicada en la calle Suipacha 140, desde este lunes y hasta el viernes, entre las 8 y las 18.

Como parte de esta iniciativa solidaria, el jueves a las 19.30 se realizará en el mismo espacio una performance cultural junto a la diseñadora tucumana Juana Montoya, con el objetivo de integrar arte, identidad y solidaridad en apoyo a las familias damnificadas.

La propuesta busca canalizar la ayuda de la comunidad en Buenos Aires para acompañar la reconstrucción de los hogares tucumanos afectados por las inundaciones. (NA)