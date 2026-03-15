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Capturan a dos menores que acuchillaron a un adolescente en el barrio El Polo

La víctima presentaba una herida cortopunzante en su pierna derecha.

Foto: Google Maps

Dos menores fueron aprehendidos este domingo, luego de haber herido con un arma blanca a un adolescente de 13 años en el Barrio El Polo.

Personal del Comando de Patrullas encontró en Haití al 4.500 a la víctima, que presentaba una herida cortopunzante en la pierna derecha, a la altura del muslo.

El chico lesionado fue trasladado al Hospital Municipal, fuera de peligro.

Al ser entrevistado por las fuerzas de seguridad, la víctima aportó datos que ayudaron a identificarlo y, en consecuencia, llevar a cabo una diligencia en Mansilla al 1.900.

Los efectivos ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión de una adolescente de 14 años por encubrimiento y de un joven de 15 años señalado como presunto autor de la agresión.

La causa fue caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma blanca y encubrimiento.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención del Servicio de Guardia de Niñez.

Tras las actuaciones correspondientes, ambos menores fueron entregados a sus progenitores.

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