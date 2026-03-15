Hora, TV y formaciones: Boca y Claudio Úbeda se juegan mucho en la visita a Unión

Boca afronta una peligrosa visita este domingo ante Unión de Santa Fe, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 22, se juega el Estadio 15 de Abril, puede verse por TNT Sports Premium y el árbitro es Yael Falcón Pérez, con la colaboración desde el VAR de Lucas Novellli.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera.

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El xeneize, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien se encuentra a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.

En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4.

Posibles formaciones

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.