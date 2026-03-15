Siguen las lluvias y tormentas: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará con condiciones estables pero que terminará con precipitaciones y tormentas es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco y húmedo a templado; el viento será leve del sector noreste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 17 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será cálido con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve del noreste, el índice de radiación ultravioleta será muy alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 28 grados centígrados.

La noche, en tanto, será inestable con precipitaciones y tormentas. Se estima para medianoche una temperatura de 18 grados centígrados.

Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada fresca a templado con nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Viento leve del sector noreste.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 17, y la máxima de 27.