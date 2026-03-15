Viral: el guiño de Conan O’Brien a la Argentina en la apertura de los Premios Oscar 2026

Este domingo se lleva a cabo la 98° entrega anual de los Premios Oscar 2026, la ceremonia en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce lo mejor de la industria.

En la apertura del evento, Conan O’Brien tuvo un guiño para la Argentina y el clip no tardó en viralizarse en redes sociales donde los ususarios estallaron con todo tipo de comentarios.

En su discurso, el conductor del evento hizo una llamada al “optimismo” en estos “tiempos tenebrosos” y destacó la importancia del idioma español en el mundo.

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“El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos”, sostuvo.

O’Brien remarcó que la ceremonia tiene representación de 31 países y en los filmes nominados están representadas personas y pueblos de diferentes culturas e idiomas.

“Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo”, apuntó.

A modo de cierre, expresó que quería saludar a las personas de varios países y lugares en sus idiomas nativos. “Si nos estás viendo en Argentina, ‘Hola, soy Conor O’Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars’”, se lo escuchó decir. (TN)