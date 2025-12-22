Infraestructura eléctrica: el Gobierno actualizó una normativa con más de 25 años sin revisión

El gobierno de Javier Milei actualizó una normativa que llevaba más de 25 años sin revisión, con el objetivo de mejorar la infraestructura eléctrica y quitar trabas regulatorias.

Se trata de los parámetros ambientales aplicables a las instalaciones de transporte eléctrico de 132 kV (kilovoltio), que llevaba 27 años sin revisión.

A diferencia del marco previo -que sobrecumplía los estándares internacionales vigentes- la nueva normativa “ordena criterios, elimina exigencias sin sustento científico actual y evita restricciones innecesarias que generaban demoras, costos adicionales y obstáculos en obras de infraestructura eléctrica”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Secretaría de Energía indicó que la actualización “mantiene un nivel de protección adecuado, alineado con la evidencia y con los organismos de referencia global, al tiempo que brinda reglas claras, operativas y técnicamente consistentes”.

La nueva medida adopta estándares internacionales de organismos como la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE por sus siglas en inglés), como a su vez se basa en la mejor evidencia científica disponible sobre exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).

Contó con un proceso técnico y participativo que incluyó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente, además de la intervención del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y las cámaras del sector eléctrico.

La secretaría a cargo de María Tettamanti indicó que las partes consultadas coincidieron en la “necesidad de contar con criterios actualizados, claros y consistentes” para “fortalecer la protección ambiental y sanitaria” y “garantizar una aplicación homogénea y técnicamente sólida en todo el país”.

A su vez, aclararon que la actualización de la medida no implica una reducción del nivel de protección vigente, sino que lo fortalece a partir de “parámetros más precisos, metodologías de medición reconocidas internacionalmente y un enfoque regulatorio alineado con las obligaciones ambientales del Estado Nacional”.__IP__

En ese sentido, el parte oficial manifestó que las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria, al tanto que los parámetros actualizados serán obligatorios para los nuevos proyectos y ampliaciones, con el objetivo de garantizar “una transición ordenada y técnicamente consistente”.

“De esta manera, el Gobierno Nacional continúa avanzando en la modernización y eficiencia del sector eléctrico, fortaleciendo la calidad regulatoria y promoviendo un desarrollo energético sostenible, seguro y alineado con los estándares internacionales más exigentes”. (NA)