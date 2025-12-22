Bahía Blanca | Lunes, 22 de diciembre

Infraestructura eléctrica: el Gobierno actualizó una normativa con más de 25 años sin revisión

Se trata de la normativa sobre instalaciones de 132 kV. Contó con la participación del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente.

NA

El gobierno de Javier Milei actualizó una normativa que llevaba más de 25 años sin revisión, con el objetivo de mejorar la infraestructura eléctrica y quitar trabas regulatorias.

Se trata de los parámetros ambientales aplicables a las instalaciones de transporte eléctrico de 132 kV (kilovoltio), que llevaba 27 años sin revisión. 

A diferencia del marco previo -que sobrecumplía los estándares internacionales vigentes- la nueva normativa “ordena criterios, elimina exigencias sin sustento científico actual y evita restricciones innecesarias que generaban demoras, costos adicionales y obstáculos en obras de infraestructura eléctrica”. 

La Secretaría de Energía indicó que la actualización “mantiene un nivel de protección adecuado, alineado con la evidencia y con los organismos de referencia global, al tiempo que brinda reglas claras, operativas y técnicamente consistentes”.

La nueva medida adopta estándares internacionales de organismos como la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE por sus siglas en inglés), como a su vez se basa en la mejor evidencia científica disponible sobre exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).

Contó con un proceso técnico y participativo que incluyó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente, además de la intervención del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y las cámaras del sector eléctrico.

La secretaría a cargo de María Tettamanti indicó que las partes consultadas coincidieron en la “necesidad de contar con criterios actualizados, claros y consistentes” para “fortalecer la protección ambiental y sanitaria” y “garantizar una aplicación homogénea y técnicamente sólida en todo el país”.

A su vez, aclararon que la actualización de la medida no implica una reducción del nivel de protección vigente, sino que lo fortalece a partir de “parámetros más precisos, metodologías de medición reconocidas internacionalmente y un enfoque regulatorio alineado con las obligaciones ambientales del Estado Nacional”.__IP__

En ese sentido, el parte oficial manifestó que las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria, al tanto que los parámetros actualizados serán obligatorios para los nuevos proyectos y ampliaciones, con el objetivo de garantizar “una transición ordenada y técnicamente consistente”.

“De esta manera, el Gobierno Nacional continúa avanzando en la modernización y eficiencia del sector eléctrico, fortaleciendo la calidad regulatoria y promoviendo un desarrollo energético sostenible, seguro y alineado con los estándares internacionales más exigentes”. (NA)

