Escándalo en Comodoro Rivadavia: la final de Reserva terminó en una batalla campal

Lo que debía ser una fiesta del fútbol juvenil en Chubut terminó de la peor manera, cuando tras la consagración de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) como campeón del Torneo Zonal A de Reserva, el campo de juego del club Laprida se convirtió en el escenario de una violenta pelea entre jugadores, hinchas y allegados.

El encuentro decisivo de la categoría Reserva Especial “A” se disputó este fin de semana en el estadio Domingo Perea.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto dirigido por César Villarroel logró dar vuelta la serie (había caído 1-0 en la ida) al imponerse por 2 a 0 con goles de Thiago Villalba y Joaquín Mardones, sellando un global de 2-1 que les otorgó el título.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Apenas el árbitro dio el pitazo final, la alegría de los locales se disipó ante un estallido de violencia. El terreno de juego fue invadido por una gresca descomunal que incluyó golpes de puño, patadas voladoras y agresiones cruzadas.

Incluso los adultos que intentaron intervenir para separar a los jóvenes terminaron siendo víctimas de los ataques.

Toda la secuencia fue filmada por los presentes con sus teléfonos celulares. En los videos, que circulan masivamente por redes sociales, se observa la magnitud de la riña y la vulnerabilidad de los jueces del partido ante el avance de los violentos.

Si bien los motivos del inicio de la pelea son materia de investigación, el hecho puso bajo la lupa la organización del evento.

Por un lado, testigos presenciales señalaron que la parcialidad de Saavedra, disconforme con el resultado y el arbitraje, comenzó a arrojar proyectiles (piedras y botellas) desde las tribunas y techos de los bancos de suplentes.

En tanto, según relatos de simpatizantes, el conflicto también habría incluido insultos hacia Bairon Ortiz, mediocampista colombiano de la CAI, lo que habría caldeado aún más los ánimos de los futbolistas.

La falta de presencia de efectivos de seguridad en un partido de tal magnitud fue uno de los reclamos más escuchados tras la gresca.

Se espera que en las próximas horas la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia emita un comunicado con las sanciones correspondientes para ambos clubes, en un cierre de torneo que quedó opacado por la intolerancia y la falta de garantías. (NA)