Wanda Nara sobre la incorporación de Yanina Latorre en MasterChef: “Me estoy recuperando”

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, habló sobre la reciente participación de Yanina Latorre en el reality culinario, como reemplazo de Maxi López.

Según cubrió la Agencia Noticias Argentinas, la conductora de Sálvese quien pueda fue quien se ocupó de cuidar el lugar del ex futbolista en el reality, mientras que él se encuentra de visita en Suecia para estar presente en el parto de su hijo con Daniela Christiansson.

En diálogo con un móvil de Puro Show, Wanda Nara se sinceró sobre los días compartiendo estudio de grabación con la mediática y, lejos de mostrarse intimidada, confesó que le hubiera gustado que quedará como participante fija.

Sobre como fue el encuentro cara a cara, sostuvo: “Me estoy recuperando todavía de su participación”.

“¿Te gastó?”, consultó el cronista.

La conductora explicó que estuvo con la guardia alta durante sus encuentros con Latorre: “No, porque tenés que estar muy atento. Yanina va como a mil y nada, hay que estar muy atento. Pero la verdad que increíble, muy bien”.

Sorprendentemente, confesó: “A mí me hubiera gustado que estuviera fija”.

Además, aclaró lo sucedido en medio de las grabaciones de MasterChef, luego de que Yanina contó que Wanda no quiso quedarse con el elenco y se “escondió en su camarín”.

“Sí, siempre tenemos un break. Pero no, no es que me fui (por enojo). Esta vez grabé un comercial”, reveló. (NA)