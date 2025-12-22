Emiten un alerta por tormentas para esta noche en gran parte del Sudoeste Bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la madrugada del martes en gran parte del Sudoeste Bonaerense.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual", se indicó desde el organismo.

El fenómeno afectará a los distritos de Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles y Tornquist. También afectará al oeste de Patagones y Villarino, el noroeste de Bahía Blanca, y un sector del norte de Coronel Rosales.

En este caso, las ciudades de Bahía Blanca, Punta Alta y Monte Hermoso quedan por fuera del área comprendido por la advertencia.

El alerta tiene una vigencia que va desde la medianoche del lunes y las 6 del martes.

Como es habitual en estos casos, desde el organismo difundieron una serie de recomendaciones, que incluyen evitar salidas al aire libre; no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, y desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua.

También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventas; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en un edificio, casa o vehículo cerrado.