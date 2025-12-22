Descontrolado incendio forestal en Mayor Buratovich: ya afectó a más de 5.600 hectáreas

Un incendio de proporciones alarmantes mantiene en vilo al partido de Villarino. Hasta el momento, el siniestro ha devastado aproximadamente 5.600 hectáreas en la zona de Mayor Buratovich y, debido a las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno, las autoridades informaron que el fuego aún no ha podido ser controlado.

Ante la magnitud de la emergencia, se activó el Sistema Operativo de Organización Regional (SOOR) para coordinar a las 11 dotaciones de Bomberos Voluntarios que trabajan en el lugar. El operativo cuenta con cerca de 100 efectivos provenientes de Pedro Luro, Hilario Ascasubi y Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga y Pradere, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Stroeder.

A este despliegue se suman brigadistas de Defensa Civil, operarios municipales con maquinaria pesada para la creación de cortafuegos y la colaboración directa de propietarios de campos afectados.

Según el último reporte del Comité Operativo de Emergencias (COE), el incendio presenta actualmente un solo frente activo de mil metros de extensión con avance hacia el norte. Durante la jornada se realizó un reconocimiento aéreo con un avión de la Provincia de Buenos Aires para definir la estrategia de ataque.

Para las próximas horas, se espera que la Brigada de Incendios Forestales de Bomberos Oficiales asuma el mando del operativo y está prevista la llegada y operatividad de un avión hidrante para combatir los focos desde la altura.

Las autoridades solicitaron encarecidamente a la población no circular por las zonas afectadas para garantizar la seguridad y no entorpecer el paso de las unidades de emergencia.

Asimismo, se mantiene abierta una campaña de donaciones para asistir a los bomberos que trabajan sin descanso. Quienes deseen colaborar pueden acercar los siguientes insumos al cuartel de Hilario Ascasubi: agua mineral, hielo, frutas, barritas de cereal y combustible para las unidades.

El COE continuará monitoreando la situación minuto a minuto para informar sobre la evolución del siniestro. (Con información de El Diario de Pringles e Info Luro)