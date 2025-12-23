Un jugador de Racing tendría todo acordado para ser compañero de Messi en el Inter Miami

El lateral derecho Facundo Mura, a quien se le vence el contrato en Racing y no lo renovará, tendría todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami de Estados Unidos, donde se convertiría en compañero de Lionel Messi.

El contrato de Mura era muy bajo (llegó en el 2022) y la propuesta que le realizó la actual dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito no terminó de convencerlo.

Es por esto que Mura tendría decidido irse a un nuevo equipo en condición de jugador libre, con la posibilidad además de tener un contrato acorde a sus expectativas desde el punto de vista económico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este contexto, el Inter Miami apuró el asunto, con el objetivo de tener cubierta la banda derecha, aunque Mura también se puede desempeñar como lateral izquierdo en caso de que sea necesario.

Mura, de 26 años, llegó a Racing en el 2022 proveniente de Colón de Santa Fe. Durante su paso por la “Academia” disputó un total de 144 partidos, en los que anotó 12 goles y repartió 15 asistencias.

Además, fue clave para la obtención de cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.