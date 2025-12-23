Bahía Blanca | Martes, 23 de diciembre

Básquetbol.

Cómo se van completando los casilleros de los entrenadores en Primera y Segunda

Entre los 22 equipos que ya no compiten (hoy definen su futuro 9 de Julio-Independiente), sólo restan confirmar tres técnicos.

Sebastián Aleksoski y Mauricio Vago. Fotos: archivo-La Nueva.

Sólo restan completar algunos casilleros con los entrenadores de Primera y Segunda para la temporada 2026 del torneo local.

De los 24 equipos (12 en cada categoría), hoy quedará resuelto el futuro de 9 de Julio e Independiente, los únicos que continúan en competencia, disputando el quinto partido de la Promoción, por lo que sus entrenadores Julián Turcato y Javier Musumeci no están dentro del relevamiento.

Del resto, los que restan definir son Estudiantes y Olimpo (los dos de Primera) y El Nacional (Segunda).

Los entrenadores que -por el momento- no continúan esta temporada en Primera o Segunda son Franco Maceratesi (ex Leandro N. Alem, donde sigue dirigiendo menores), Andrés Del Sol (ex Argentino), Tomás Fernández (ex Bahía Basket) y Mauro Sacomani (ex Espora).

Los únicos entrenadores que cambiaron de equipo son Ariel Ugolini, pasando de Estudiantes a Pueyrredón y Andrés Iannamico, de Pueyrredón, para Argentino.

 

Primera

Bahiense del Norte: Alejandro Navallo.

Barrio Hospital: Claudio Queti.

Estrella: Walter Romerniszyn.

Estudiantes: sin confirmación.

L.N. Alem: Hernán Jasen.

Liniers: Mauricio Vago.

Napostá: Fabricio Piccinini.

Olimpo: aún no habló Juan Cruz Santini con la dirigencia.

Pacífico: Mauro Richotti.

Pueyrredón: Ariel Ugolini.

Villa Mitre: Emiliano Menéndez.

 

Segunda

Altense: Nicolás Altamirano.

Argentino: Andrés Iannamico.

Ateneo: Alexis Amarfil.

Bahía Basket: Juan Pablo Coronel (sólo resta una charla).

Comercial: Gustavo Candia.

El Nacional: aún no hablaron con Ramiro Riviere.

Espora: Juan Gilberto Soldini.

La Falda: Juan Miguel Vigna.

San Lorenzo: Sebastián Aleksoski.

Sportivo Bahiense: Miguel Loffredo.

Velocidad: Alan Rava.

 

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Con el campo.

