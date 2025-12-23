Cómo se van completando los casilleros de los entrenadores en Primera y Segunda
Entre los 22 equipos que ya no compiten (hoy definen su futuro 9 de Julio-Independiente), sólo restan confirmar tres técnicos.
Sólo restan completar algunos casilleros con los entrenadores de Primera y Segunda para la temporada 2026 del torneo local.
De los 24 equipos (12 en cada categoría), hoy quedará resuelto el futuro de 9 de Julio e Independiente, los únicos que continúan en competencia, disputando el quinto partido de la Promoción, por lo que sus entrenadores Julián Turcato y Javier Musumeci no están dentro del relevamiento.
Del resto, los que restan definir son Estudiantes y Olimpo (los dos de Primera) y El Nacional (Segunda).
Los entrenadores que -por el momento- no continúan esta temporada en Primera o Segunda son Franco Maceratesi (ex Leandro N. Alem, donde sigue dirigiendo menores), Andrés Del Sol (ex Argentino), Tomás Fernández (ex Bahía Basket) y Mauro Sacomani (ex Espora).
Los únicos entrenadores que cambiaron de equipo son Ariel Ugolini, pasando de Estudiantes a Pueyrredón y Andrés Iannamico, de Pueyrredón, para Argentino.
Primera
Bahiense del Norte: Alejandro Navallo.
Barrio Hospital: Claudio Queti.
Estrella: Walter Romerniszyn.
Estudiantes: sin confirmación.
L.N. Alem: Hernán Jasen.
Liniers: Mauricio Vago.
Napostá: Fabricio Piccinini.
Olimpo: aún no habló Juan Cruz Santini con la dirigencia.
Pacífico: Mauro Richotti.
Pueyrredón: Ariel Ugolini.
Villa Mitre: Emiliano Menéndez.
Segunda
Altense: Nicolás Altamirano.
Argentino: Andrés Iannamico.
Ateneo: Alexis Amarfil.
Bahía Basket: Juan Pablo Coronel (sólo resta una charla).
Comercial: Gustavo Candia.
El Nacional: aún no hablaron con Ramiro Riviere.
Espora: Juan Gilberto Soldini.
La Falda: Juan Miguel Vigna.
San Lorenzo: Sebastián Aleksoski.
Sportivo Bahiense: Miguel Loffredo.
Velocidad: Alan Rava.