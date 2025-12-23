Sur Finanzas: procesaron con prisión preventiva a la tesorera

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia, según dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

La acción judicial alcanzó a los choferes que se encontraban con Sánchez en un galpón de Turdera, provincia de Buenos Aires.

No obstante, el magistrado les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un pedido de los abogados defensores. En ese allanamiento, la Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez. En la causa se investiga a la empresa de Ariel Vallejo —con estrechos vínculos con la AFA que lidera Claudio Tapia— por presunto lavado de dinero. (NA)