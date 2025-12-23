Cambios en el gabinete municipal: Molini será secretaria de Gobierno, Zingoni va a Planeamiento Urbano e Italiano a Producción

El Municipio anunció esta mañana una serie de cambios en el gabinete, que incluyen el regreso de la Secretaría de Gobierno, la cual estará a cargo de la abogada Florencia Molini, quien deberá dejar el puesto que acaba de asumir en el Concejo Deliberante.

Molini, durante los dos primeros años del gobierno de Federico Susbielles dirigió la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, la cual ahora estará a cargo de quien la secundaba, el abogado Emanuel Echeveste. Lo acompañará el ahora exdelegado del Centro, Martín Jasson.

Al dejar su banca de concejal, en Sarmiento 12 a Molini la reemplazará Jazmín Laffite, hasta hoy directora general de Asociaciones Civiles de la comuna.

Por otro lado, dejará la Secretaría de Planeamiento Urbano la arquitecta Rosana Vecchi y su lugar lo ocupará José Zingoni, también arquitecto y de dilatada trayectoria en el área, ya que se desempeñó como funcionario de Jaime Linares entre 1993 y 2000, entre otros cargos.

Se espera que ese área tenga protagonismo en los tiempos venideros ya que se debe presentar un nuevo proyecto de reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), para que sea discutido en el Concejo.

El abogado Matías Italiano, a su vez, regresará a la función municipal dirigiendo la Agencia de Innovación y Desarrollo Productivo, silla que dejó vacante Gustavo Lari al asumir como concejal de Unión por la Patria.

"También se dispusieron cambios en las delegaciones municipales: Martín Aguirre será el nuevo responsable en Norte; Rosario Morón estará al frente de la Delegación Las Villas; Nicolás Bartolozzi tendrá a su cargo la Delegación Centro; y Gustavo Vázquez asumirá en Harding Green. A estos nombres se suma Carlos Michelangeli, cuya designación en la delegación Cerri fue anunciada días atrás", indicó el comunicado de la Municipalidad.

El "Gula" Aguirre, exfutbolista de Bella Vista, Olimpo y River, fue delegado en Noroeste durante la primera etapa de la pandemia en 2020, dentro del gobierno de Héctor Gay.

Bartolozzi ya no será el titular de Relaciones Institucionales y Culto, área que se dividirá en dos. Ornela Scarano ya no estará en Seguridad e irá como subsecretaria de Relaciones Institucionales y Andoni Freije, integrante de la ONG Hogares de Cristo y referente del trabajo comunitario y educativo, estará a cargo de Cultos.

El abogado Ezequiel Reina se convertirá en el nuevo asesor letrado. En tanto, el doctor Walter Larrea pasará a prestar funciones en el ámbito de la secretaría de Gobierno.

Las restantes modificaciones son: Emiliano Loggiacco como subsecretario de Ambiente; Javier Prenassi como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación; Paula Echeverría vuelve como subsecretaria de Salud; Bruno Marcolini al frente de la flamante Subsecretaría de Diseño y Espacio Público y Leonardo Garnica será el responsable de la Dirección de Espacios Verdes.