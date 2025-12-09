Causa Sur Finanzas: la Justicia realiza allanamientos en la sede de la AFA y en varios clubes

La Justicia realiza allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos ordenados son por la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Chiqui Tapia.

Busca documentación ligada a la financiera que está bajo la lupa por préstamos millonarios, denuncias de lavado y sospechas de coimas

La Policía Federal encabeza procedimientos en Racing, Independiente, San Lorenzo, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso. (TN, La Nación y Clarín)

Noticia en desarrollo