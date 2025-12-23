El Gobierno bonaerense declaró asueto administrativo para el viernes 26 de diciembre

La Provincia de Buenos Aires oficializó este martes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la declaración de asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 en el ámbito de la administración pública provincial.

De esta forma, los trabajadores estatales bonaerenses contarán con jornadas sin actividad administrativa en vísperas de Navidad y en el tramo final del año.

El decreto establece que el jueves 24, el viernes 26 y el miércoles 31 serán jornadas de asueto administrativo, mientras que el 25 de diciembre y el 1° de enero se mantienen como feriados nacionales inamovibles por la celebración de Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

Sin embargo, la norma incluye excepciones importantes: quedan fuera del asueto el personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, integrantes del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que deberán cumplir funciones con normalidad por considerarse esenciales.

Desde el Ejecutivo bonaerense se aclaró que la decisión no alcanza a bancos ni a entidades financieras, que funcionarán con sus horarios habituales, y se invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios a adoptar medidas similares si así lo consideraran pertinente.