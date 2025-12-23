Bahía Blanca | Martes, 23 de diciembre

El Gobierno bonaerense declaró asueto administrativo para el viernes 26 de diciembre

Se oficializó por decreto el asueto para el jueves 24, el viernes 26 y el miércoles 31 de diciembre de 2025 para la administración pública provincial, mientras que el 25 de diciembre y el 1° de enero son feriados nacionales. 

La Provincia de Buenos Aires oficializó este martes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la declaración de asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 en el ámbito de la administración pública provincial.

De esta forma, los trabajadores estatales bonaerenses contarán con jornadas sin actividad administrativa en vísperas de Navidad y en el tramo final del año. 

El decreto establece que el jueves 24, el viernes 26 y el miércoles 31 serán jornadas de asueto administrativo, mientras que el 25 de diciembre y el 1° de enero se mantienen como feriados nacionales inamovibles por la celebración de Navidad y Año Nuevo, respectivamente. 

Sin embargo, la norma incluye excepciones importantes: quedan fuera del asueto el personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, integrantes del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que deberán cumplir funciones con normalidad por considerarse esenciales. 

Desde el Ejecutivo bonaerense se aclaró que la decisión no alcanza a bancos ni a entidades financieras, que funcionarán con sus horarios habituales, y se invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios a adoptar medidas similares si así lo consideraran pertinente. 

 

 

 

