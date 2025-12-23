El Gobierno designó a Carolina Píparo como directora del Banco Nación

El Gobierno designó este martes a la exdiputada de La Libertad Avanza Carolina Píparo como directora del Banco Nación, según quedó establecido en el Decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La exlegisladora asumirá en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien presentó su renuncia desde el 10 de diciembre.

El mandato de Píparo como diputada nacional había finalizado el pasado 10 y, en los últimos días, habían circulado versiones sobre su posible incorporación al Ejecutivo tras dejar su banca en el Congreso. Incluso, la platense presentó su renuncia una semana antes, de acuerdo a lo que publicó el medio El Día de La Plata.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se produjeron rispideces entre Píparo y Casa Rosada. La libertaria fue candidata a gobernadora por Buenos Aires para el partido violeta en 2023. En aquella época, era una de las principales difusoras de la ideología del mandatario, con quien recorría la provincia junto a su hermana, Karina.

Tras su derrota en los comicios, la relación empeoró cuando no fue elegida como titular del Anses. Se rompió por completo en el tratamiento de la ley ómnibus. Allí, su voto en contra del inciso h del artículo 4 de la iniciativa oficialista, que le otorgaba control al Gobierno sobre los fideicomisos, se ganó la ira de Milei, quien la tildó de "traidora".

Después de meses de idas y vueltas, en septiembre la platense se reincorporó al bloque de La Libertad Avanza, movida gestionada por la secretaria general de la Presidencia.

Nombramiento de Wasserman

La designación se produce en un contexto de cambios en la conducción de la entidad financiera, luego de la renuncia de Daniel Tillard a la presidencia del Banco Nación. La salida del exfuncionario se dio después de que la institución fuera transformada en sociedad anónima, proceso que se concretó en febrero de este año.

Tras la dimisión de Tillard, este miércoles se lo designó a Darío Wasserman, que ejercía como vicepresidente del banco, a través del Decreto 903/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Durante la gestión de Tillard, que asumió el 26 de diciembre de 2023, "el banco volvió a trabajar de banco", según aseguran desde el Gobierno, y se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos. En tanto, el expresidente dijo que durante estos dos años, el equipo cumplió con los objetivos propuestos, en un contexto "favorecido por las políticas impulsadas por el Gobierno en materia de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Tillard, extitular de Bancor (la banca pública de Córdoba), había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA)."Etapa cumplida", expresó en la intimidad, quien se quedó sin terminales políticas en la Casa Rosada desde la salida de Francos.

Wassermann, por su parte, es un hombre de extrema confianza de Karina Milei, la hermana del presidente y uno de los habitantes más poderosos de la Casa Rosada. (La Nación)