El handball bahiense cerró una gran temporada
Se bajó el telón de una muy buena temporada 2025 en el handball bahiense. La Asociación Bahiense de Handball culminó con una ceremonia de premiación un año cargado de competencia.
En el plano doméstico nuevamente se impuso la supremacía de Tiro Federal A --en Primera Masculino-- y Universitario A, en Primera Femenino.
En la entrega de premios, fueron distinguidas las categorías campeonas, los goleadores y las vallas menos vencida:
Los campeones:
Infantiles
Se reconoció el trabajo de todas las categorías infantiles, orgullo de la asociación y el futuro del deporte en la ciudad: Colegio Del Solar, CEF N.º 83, Universitario, Estudiantes y Tiro Federal.
Menores Masculino
Campeón de temporada, torneos Apertura y Clausura: Universitario A.
Menores Femenino
Campeonas, ganadoras del Apertura y Clausura: CEF 83 de Pigüé.
Cadetes Masculino
Campeón Apertura: Universitario B.
Campeón Clausura: Universitario A.
Cadetes Femenino
Campeón Apertura y de Temporada: CEF 83.
Campeonas Clausura: Estudiantes.
Juveniles Masculino
Campeón de Temporada, Apertura y Clausura; Universitario A.
Juveniles Femenino
Campeón Apertura: Universitario.
Campeón Clausura: CEF 83.
Mayores Femenino
Campeón Apertura y de Temporada: Universitario A.
Campeón del Clausura: Tiro Federal.
Mayores Masculino
Ganador de Apertura y Clausura, Campeón de Temporada: Tiro Federal
Goleadores
Categoría Infantiles
Apertura: Agustina Philipp (colegio Del Solar)
Clausura: Jazmín Braico (Estudiantes)
Menores Masculino
Apertura: Uriel Gonzalez Gelos (Universitario).
Clausura: Benjamín Toscano (Del Solar)
Menores Femenino
Apertura: Maylen Salles Quiroga (Universitario).
Clausura: Lizana Prost (CEF 83).
Cadetes Masculino
Apertura: Manuel Durán (Universitario B).
Clausura: Nicolás Cenizo Álvarez (Universitario) y Máximo Hidalgo (Tiro Federal).
Cadetes Femenino
Apertura: Nahiara Prost (CEF 83).
Clausura: Zara Sein (Tiro Federal).
Juveniles masculinos
Apertura: Adriano Amodeo (Tiro Federal).
Clausura: Nicolás Cenizo Álvarez (Universitario).
Juveniles Femenino
En Apertura y Clausura: Mia Scarpelino (CEF 83).
Mayores Femenino
Apertura: Nicole López (Tiro Federal) y Emilia Ferrara (UNI B).
Clausura: Guadalupe Mancini (Universitario).
Mayores Masculino
Apertura: Ivan Reckziegel (Tiro Federal).
Clausura: Alejo Pavetto (Tiro Federal).
Vallas menos vencidas
Menores Masculino
Apertura: Colegio del Solar.
Clausura: Universitario A.
Menores Femenino
Apertura y Clausura: CEF 83.
Cadetes Masculino
Apertura: Universitario B.
Clausura: Universitario A.
Cadetes Femenino
Apertura y Clausura: CEF 83.
Juveniles Masculino
Apertura y Clausura: Universitario A.
Juveniles Femenino
Apertura y Clausura: Universitario.
Mayores Femenino
Apertura: Uni A.
Clausura: Estudiantes.
Mayores Masculino
Apertura: Tiro Federal.
Clausura: Universitario A.