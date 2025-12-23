El handball bahiense cerró una gran temporada

Referentes de la Primera de Tiro Federal A recibieron el trofeo de Campeón.

Se bajó el telón de una muy buena temporada 2025 en el handball bahiense. La Asociación Bahiense de Handball culminó con una ceremonia de premiación un año cargado de competencia.

En el plano doméstico nuevamente se impuso la supremacía de Tiro Federal A --en Primera Masculino-- y Universitario A, en Primera Femenino.

En la entrega de premios, fueron distinguidas las categorías campeonas, los goleadores y las vallas menos vencida:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los campeones:

Infantiles

Se reconoció el trabajo de todas las categorías infantiles, orgullo de la asociación y el futuro del deporte en la ciudad: Colegio Del Solar, CEF N.º 83, Universitario, Estudiantes y Tiro Federal.

Menores Masculino

Campeón de temporada, torneos Apertura y Clausura: Universitario A.

(Los menores de Universitario, campeones desde hace 7 torneos en forma consecutiva).

Menores Femenino

Campeonas, ganadoras del Apertura y Clausura: CEF 83 de Pigüé.

Cadetes Masculino

Campeón Apertura: Universitario B.

(Cadetes B de UNI, campeones del Apertura).

Campeón Clausura: Universitario A.

(Cadetes A de UNI, campeones del Clausura).

Cadetes Femenino

Campeón Apertura y de Temporada: CEF 83.

Campeonas Clausura: Estudiantes.

(Cadetas de Estudiantes, campeonas del Clausura).

Juveniles Masculino

Campeón de Temporada, Apertura y Clausura; Universitario A.

Juveniles Femenino

Campeón Apertura: Universitario.

Campeón Clausura: CEF 83.

Mayores Femenino

Campeón Apertura y de Temporada: Universitario A.

(Parte del plantel y CT de UNI A, campeonas de Apertura y de la temporada en 1ª Femenino).

Campeón del Clausura: Tiro Federal.

(1ª Femenina de Tiro Federal, campeonas del Clausura).

Mayores Masculino

Ganador de Apertura y Clausura, Campeón de Temporada: Tiro Federal

Goleadores

Categoría Infantiles

Apertura: Agustina Philipp (colegio Del Solar)

Clausura: Jazmín Braico (Estudiantes)

Menores Masculino

Apertura: Uriel Gonzalez Gelos (Universitario).

Clausura: Benjamín Toscano (Del Solar)

Menores Femenino

Apertura: Maylen Salles Quiroga (Universitario).

Clausura: Lizana Prost (CEF 83).

Cadetes Masculino

Apertura: Manuel Durán (Universitario B).

Clausura: Nicolás Cenizo Álvarez (Universitario) y Máximo Hidalgo (Tiro Federal).

Cadetes Femenino

Apertura: Nahiara Prost (CEF 83).

Clausura: Zara Sein (Tiro Federal).

Juveniles masculinos

Apertura: Adriano Amodeo (Tiro Federal).

Clausura: Nicolás Cenizo Álvarez (Universitario).

Juveniles Femenino

En Apertura y Clausura: Mia Scarpelino (CEF 83).

Mayores Femenino

Apertura: Nicole López (Tiro Federal) y Emilia Ferrara (UNI B).

Clausura: Guadalupe Mancini (Universitario).

Mayores Masculino

Apertura: Ivan Reckziegel (Tiro Federal).

Clausura: Alejo Pavetto (Tiro Federal).

Vallas menos vencidas

Menores Masculino

Apertura: Colegio del Solar.

Clausura: Universitario A.

Menores Femenino

Apertura y Clausura: CEF 83.



(Las chicas del CEF fueron grandes animadoras de la competencia).

Cadetes Masculino

Apertura: Universitario B.

Clausura: Universitario A.

Cadetes Femenino



Apertura y Clausura: CEF 83.



Juveniles Masculino



Apertura y Clausura: Universitario A.

Juveniles Femenino

Apertura y Clausura: Universitario.

Mayores Femenino

Apertura: Uni A.

Clausura: Estudiantes.

Mayores Masculino

Apertura: Tiro Federal.

Clausura: Universitario A.