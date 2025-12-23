Bahía Blanca | Martes, 23 de diciembre

30.8°

Bahía Blanca | Martes, 23 de diciembre

30.8°

Bahía Blanca | Martes, 23 de diciembre

30.8°
Deportes.

El handball bahiense cerró una gran temporada

La Asociación Bahiense de Handball culminó con una ceremonia de premiación un año cargado de competencia.

Referentes de la Primera de Tiro Federal A recibieron el trofeo de Campeón.

Se bajó el telón de una muy buena temporada 2025 en el handball bahiense. La Asociación Bahiense de Handball culminó con una ceremonia de premiación un año cargado de competencia.

En el plano doméstico nuevamente se impuso la supremacía de Tiro Federal A --en Primera Masculino-- y Universitario A, en Primera Femenino.

En la entrega de premios, fueron distinguidas las categorías campeonas, los goleadores y las vallas menos vencida:

Los campeones:

Infantiles

Se reconoció el trabajo de todas las categorías infantiles, orgullo de la asociación y el futuro del deporte en la ciudad: Colegio Del Solar, CEF N.º 83, Universitario, Estudiantes y Tiro Federal.

Menores Masculino
Campeón de temporada, torneos Apertura y Clausura: Universitario A.

 (Los menores de Universitario, campeones desde hace 7 torneos en forma consecutiva).

Menores Femenino
Campeonas, ganadoras del Apertura y Clausura: CEF 83 de Pigüé.

Cadetes Masculino 
Campeón Apertura: Universitario B.

 (Cadetes B de UNI, campeones del Apertura).

Campeón Clausura: Universitario A.

 (Cadetes A de UNI, campeones del Clausura).

Cadetes Femenino
Campeón Apertura y de Temporada: CEF 83.

Campeonas Clausura: Estudiantes.

 (Cadetas de Estudiantes, campeonas del Clausura).

Juveniles Masculino
Campeón de Temporada, Apertura y Clausura; Universitario A.

Juveniles Femenino
Campeón Apertura: Universitario.

Campeón Clausura: CEF 83.

Mayores Femenino
Campeón Apertura y de Temporada: Universitario A.

 (Parte del plantel y CT de UNI A, campeonas de Apertura y de la temporada en 1ª Femenino).

Campeón del Clausura: Tiro Federal.

 (1ª Femenina de Tiro Federal, campeonas del Clausura).

Mayores Masculino
Ganador de Apertura y Clausura, Campeón de Temporada: Tiro Federal

Goleadores

Categoría Infantiles
Apertura: Agustina Philipp (colegio Del Solar)

Clausura: Jazmín Braico (Estudiantes)

Menores Masculino
Apertura: Uriel Gonzalez Gelos (Universitario).

Clausura: Benjamín Toscano (Del Solar)

Menores Femenino

Apertura: Maylen Salles Quiroga (Universitario).

Clausura: Lizana Prost (CEF 83).

Cadetes Masculino 

Apertura: Manuel Durán (Universitario B).

Clausura: Nicolás Cenizo Álvarez (Universitario) y Máximo Hidalgo (Tiro Federal).

Cadetes Femenino

Apertura: Nahiara Prost (CEF 83).

Clausura: Zara Sein (Tiro Federal).

Juveniles masculinos

Apertura: Adriano Amodeo (Tiro Federal).

Clausura: Nicolás Cenizo Álvarez (Universitario).

Juveniles Femenino

En Apertura y Clausura: Mia Scarpelino (CEF 83).

Mayores Femenino
Apertura: Nicole López (Tiro Federal) y Emilia Ferrara (UNI B).

Clausura: Guadalupe Mancini (Universitario).

Mayores Masculino
Apertura: Ivan Reckziegel (Tiro Federal).

Clausura: Alejo Pavetto (Tiro Federal).

 

Vallas menos vencidas

Menores Masculino

Apertura: Colegio del Solar.

Clausura: Universitario A.

Menores Femenino

Apertura y Clausura: CEF 83.
 

 (Las chicas del CEF fueron grandes animadoras de la competencia).

Cadetes Masculino 

Apertura: Universitario B.

Clausura: Universitario A.

Cadetes Femenino

Apertura y Clausura: CEF 83.

Juveniles Masculino

Apertura y Clausura: Universitario A.

Juveniles Femenino

Apertura y Clausura: Universitario.

Mayores Femenino
Apertura: Uni A.

Clausura: Estudiantes.

Mayores Masculino
Apertura: Tiro Federal.

Clausura: Universitario A.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Con el campo.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE