Matías Alé rompió el silencio y dijo cuál fue el error que provocó el incendio en su departamento

El accidente que sufrió Matías Alé en su departamento podría haber sido mucho peor. El mediático tuvo que ser atendido en una guardia, en donde lo mantuvieron un par de horas en observación por haber inhalado mucho humo.

El principio de incendio que logró ser controlado se pudo haber convertido en algo más trágico si Alé no se daba cuenta a tiempo que la cocina se había empezado a prender fuego.

En diálogo con Desayuno Americano (América), Matías Alé rompió el silencio sobre el accidente doméstico que protagonizó y contó el error que cometió por el que podría haber sucedido algo mucho más grave.

Alé comentó que en ese departamento vive junto a su esposa Martina Vignolo, un lugar en el que antes vivía su mamá que ahora se mudó a un espacio más chico.

En ese contexto, aclaró que nunca se cocina y que la hornalla eléctrica que provocó el fuego siempre está apagada. “Son muy sensibles las perillas. Hacen un ruido que se siente, pero no lo percibí”, aclaró.

El error de Matías Alé fue que apoyó una caja arriba de las hornallas que evidentemente estaba prendida. Luego, el actor fue al baño que está en la parte de arriba del departamento y, entonces, el material combustionó de a poco.

“Yo me estaba afeitando y Marti estaba haciendo algo acá cerquita. Yo estaba con mi perrito y cuando salgo del baño de afeitarme y bañarme no había tanto olor. Yo pensé que era gas. Arriba no se veía tanto porque hay como una pared que no sube tanto el humo. Cuando bajé sí, me encontré que abajo había mucho olor”, explicó.

Uno de los panelistas le comentó a Alé que el error que siempre se comete cuando alguien tiene este tipo de hornallas es pensar que, como es eléctrica, “oficia de mesada y se apoyan cosas arriba cuando uno no debería”. “Es totalmente cierto lo que decís”, aseguró el mediático, asumiendo su equivocación.

Luego contó que en el sanatorio lo atendieron muy rápido y agradeció por eso. “Me tuvieron dos horas con oxígeno, me sacaron sangre para ver qué grado de monóxido de carbono tenía en sangre, me hicieron placas. Tenía la presión bastante alta”, aseguró.

El animador también dijo que hay que tomar conciencia de lo que pueden ser los accidentes domésticos y aclaró por qué grabó con su celular el humo que había en la cocina.

“Soy una persona pública y si sale en algún lado lo del incendio, van a decir, ‘se volvió loco’, ‘es mentira’, ‘tuvo un brote’, ‘busca prensa’. Además, tenía muchos compromisos ese día. No tengo ganas de que digan que me volví loco ni nada por el estilo”, cerró. (TN)