La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.482,75 para la venta y de $1.429,96 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,11% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.521,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.505 (0,00%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.917,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.485,53 (-0,56%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.538,35 (-0,58%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 569 puntos básicos (+0,40%).

