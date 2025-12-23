Así funcionarán los servicios Municipales durante el 24 y 25
El miércoles 24, habrá asueto administrativo, y el jueves 25, feriado nacional con motivo de los festejos de Navidad, por lo que se modificarán algunas atenciones.
La Municipalidad de Bahía Blanca informó como será la atención al público en las diferentes dependencias de la ciudad para el día 24 y 25 de diciembre.
Transporte público urbano:
El 24 los colectivos circularán hasta la hora 20 (última salida de cada cabecera). En tanto, el 25 las unidades transitarán de 7 a 21. Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar (cuadro Horarios de Fiestas).
Recolección de residuos:
El 24 habrá recolección hasta las 17. El servicio se reanudará el 25 en horario nocturno.
Hospital Municipal:
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio:
El 24 el horario de visita será de 8 a 17 y la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. Estarán abiertos el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). El 25, la necrópolis abrirá sus puertas de 8 a 17, pero no brindará servicio.
Estacionamiento medido y pago:
Desde el mediodía del 24 y durante todo el 25 no se cobrará el servicio. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias comunales:
Asueto administrativo sin atención al público durante el miércoles 24 y jueves 25.