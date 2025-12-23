Así funcionarán los servicios Municipales durante el 24 y 25

La Municipalidad de Bahía Blanca informó como será la atención al público en las diferentes dependencias de la ciudad para el día 24 y 25 de diciembre.

Transporte público urbano:

El 24 los colectivos circularán hasta la hora 20 (última salida de cada cabecera). En tanto, el 25 las unidades transitarán de 7 a 21. Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar (cuadro Horarios de Fiestas).

Recolección de residuos:

El 24 habrá recolección hasta las 17. El servicio se reanudará el 25 en horario nocturno.

Hospital Municipal:

De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:

El 24 el horario de visita será de 8 a 17 y la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. Estarán abiertos el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). El 25, la necrópolis abrirá sus puertas de 8 a 17, pero no brindará servicio.

Estacionamiento medido y pago:

Desde el mediodía del 24 y durante todo el 25 no se cobrará el servicio. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias comunales:

Asueto administrativo sin atención al público durante el miércoles 24 y jueves 25.