Más inversión y tecnología para cuidar a los vecinos: Bahía suma 120 cámaras

El municipio de Bahía Blanca anunció la incorporación de 120 nuevas cámaras de seguridad que se sumarán al sistema de videovigilancia urbano, en el marco de una política de inversión tecnológica impulsada por la gestión del intendente Federico Susbielles para fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La iniciativa forma parte de un plan de ampliación del sistema de monitoreo que busca alcanzar las 1.200 cámaras distribuidas en distintos sectores de la ciudad y consolidar el trabajo del Centro Único de Monitoreo (CeUM) en coordinación con la Policía y la Justicia.

El director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, confirmó que la instalación de los nuevos dispositivos ya está en marcha.

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“Es una decisión del intendente Susbielles ampliar el sistema de cámaras en la ciudad, que viene funcionando muy bien. Además, es un requerimiento de los vecinos en los foros de seguridad. En este sentido, vamos a estar ampliando el sistema con la instalación de 120 cámaras en diferentes barrios de Bahía Blanca”, señaló el funcionario.

Más tecnología

Actualmente la ciudad cuenta con cerca de mil cámaras activas. Con la incorporación de los nuevos equipos, el municipio busca ampliar la cobertura en barrios que han crecido en los últimos años y reforzar sectores considerados estratégicos para la prevención del delito.

Pacheco explicó que la ubicación de los dispositivos surge de un trabajo conjunto entre el área de seguridad municipal, los foros vecinales y la Policía.

“Es una combinación de las denuncias de vecinos, de los pedidos en los foros de seguridad y de algunos lugares estratégicos que solicita la policía”, detalló.

Los equipos que se incorporarán cuentan con tecnología más avanzada que muchos de los actualmente instalados. Ofrecen mayor definición de imagen y un ángulo de cobertura más amplio, lo que permite mejorar el trabajo de los operadores del sistema y brindar más herramientas a las fuerzas de seguridad.

“Estas cámaras tienen más definición en la imagen que toman y reproducen, y el ángulo en el que trabajan es superior al de las más antiguas. Eso facilita el trabajo de los operadores y les entrega mayores alternativas a las fuerzas de seguridad”, explicó Pacheco.

Lectores de patentes

Entre los nuevos dispositivos también se sumarán cámaras con lectoras de patentes, que permitirán reforzar los controles en accesos y puntos estratégicos de la ciudad.

“Sumamos cámaras con lectoras de patente que se colocan en los sectores de ingreso y egreso de la ciudad, y también en el sector céntrico para realizar un cerrojo más eficiente”, sostuvo el funcionario.

Este sistema permite detectar vehículos buscados o seguir recorridos en casos de investigación, una herramienta que se integra al trabajo de inteligencia que realizan las fuerzas de seguridad.

Para la instalación de los nuevos equipos, el municipio avanza con el tendido de fibra óptica que permitirá conectar las cámaras al sistema de monitoreo centralizado. Este esquema reemplaza antiguos sistemas de radioenlace y ofrece mayor estabilidad en la transmisión de imágenes.

“Ya se está trabajando en la colocación de la fibra óptica que va desde la última hasta la nueva. Una vez terminado ese trabajo, van a empezar a llegar los equipos para que empiecen a funcionar lo antes posible”, indicó Pacheco.

El funcionario destacó que el crecimiento urbano obliga a ampliar permanentemente el sistema de vigilancia.

“Tenemos cubierta casi toda la ciudad, pero Bahía va creciendo, los barrios se amplían y siempre hace falta complementar con cámaras en lugares nuevos”, explicó.

Prevención y coordinación

Desde el municipio remarcan que el sistema de cámaras cumple un rol clave tanto en la prevención del delito como en el esclarecimiento de hechos. Las imágenes son utilizadas diariamente por la Policía y la Justicia en investigaciones.

“Todos los días se aportan imágenes a la policía y a la justicia. Y más allá de eso, hay muchos hechos que se previenen porque se detectan actitudes sospechosas y se envía un móvil para identificar a las personas”, afirmó Pacheco.

Además, el sistema de monitoreo trabaja de manera coordinada con cámaras privadas registradas en distintos puntos de la ciudad.

“Se trabaja con los GTO de las comisarías para tener el registro de las cámaras privadas, así cuando ocurre una situación la policía que está patrullando sabe dónde puede recurrir a imágenes”, explicó.

Balance positivo

Desde el inicio de la gestión municipal, el Centro Único de Monitoreo reforzó su coordinación con las fuerzas de seguridad y amplió sus capacidades operativas.

“Desde el inicio de esta gestión los números son positivos en cuanto al impacto del CeUM, la interacción con la Policía y la posibilidad de evitar ilícitos o capturar a quienes los hayan cometido”, aseguró Pacheco.

En ese sentido, el funcionario subrayó que el objetivo es seguir fortaleciendo el sistema mediante inversión tecnológica, capacitación del personal y ampliación de la infraestructura.

“Tratamos de que el personal se capacite diariamente para que la ciudad esté cada día más segura”, concluyó.

Con esta nueva inversión en tecnología y monitoreo, la administración municipal busca consolidar una estrategia basada en prevención, innovación y coordinación institucional para reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.