La Policía de Punta Alta informó que esta madrugada asesinaron de una puñalada a un joven de 22 años, en la vía pública, y que por el hecho hay un sospechoso detenido.

De acuerdo con la información brindada desde la Comisaría local, alrededor de las 5:30 de hoy se recibió un llamado de emergencia desde San Juan al 700, en el barrio Nueva Bahía Blanca.

Al llegar los móviles al lugar, se constató que la persona había fallecido y presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

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La víctima fue identificada como Santiago Renna Merlo.

Según averiguaciones en el lugar, la Policía pudo determinar que el sospechoso del crimen sería un hombre de 30 años, que fue aprehendido cuando intentaba fugarse.

Se trata de Ariel Fernando Buono, a quien le secuestraron una cuchilla, y quedó imputado por homicidio, a disposición de la Fiscalía Nº 5.