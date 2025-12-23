Cómo serán los operativos de seguridad para Nochebuena y Navidad

Carina Orange (Estrellas Amarillas), Fabián Lliteras (Movilidad y Transporte), Federico Montero ( Fiscalización y Control Policial), Martín Pacheco (Seguridad), Mercedes Azpeitia, (directora de Tránsito) y Leandro Pérez (jefe de Fiscalización). Foto: La Nueva.

El Municipio de Bahía Blanca realizó esta mañana una conferencia de prensa donde comunicó cómo van a ser los operativos para Nochebuena y Navidad con las autoridades respectivas de transporte y seguridad.

"Se van a desarrollar operativos de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, en los lugares de mayor concurrencia, en las avenidas y arterias principales y secundarias. También haremos hincapié en los paseos públicos y se van a ir desarrollando operativos en diferentes lugares, todo monitoreado desde el Centro Único de Monitoreo para informar dónde hay mayor afluencia", indicó el secretario de seguridad, Martín Pacheco.

Además, el funcionario indicó que los vecinos pueden realizar denuncias al 107 y 109; y que por el momento, no hay ninguna fiesta habilitada para la noche del 24 e inicio del 25 de diciembre.

"Vamos a reforzar con apoyatura policial, tanto policía de seguridad, policía vial, para los controles preventivos de alcoholemia que el Municipio ha diagramado y policía para trabajar en conjunto con fiscalización, en todo lo que sea denuncias, como bien dijo el secretario, hasta el momento no hay ninguna fiesta habilitada, así que también será labor de la dirección de Fiscalización el contralor de toda denuncia que surja por juntadas masivas y fiestas que no tengan la debida autorización, para eso la apoyatura policial", afirmó el subsecretario de Fiscalización y Control Policial en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero, .

Montero resaltó la importancia de Estrellas Amarillas: "Acompañan el operativo contribuyendo como todos los años dejando las fiestas y sus familiares para darnos una mano invalorable construyendo desde el dolor de una pérdida para que la ciudadanía entienda que la consigna base, no es no tome, sino que si toma, no conduzca", finalizó Montero.

Por último, el subsecretario de movilidad y transporte Fabián Lliteras anunció que "en virtud del trabajo que viene desarrollando el Municipio con los comercios de la ciudad, a partir de las 12 horas de hoy, 23 y el 24, de la misma manera que el 30 y el 31 se va a liberar el estacionamiento, medido y pago en la ciudad. Los vecinos podrán estacionar sin necesidad de abonar el parquímetro, teniendo en cuenta los lugares prohibidos de 24 horas, carriles exclusivos, lugares de carga y descarga, emergencias".

Finalmente Literas indicó que el transporte público tendrá el día 24 su última salida de cabecera a partir de las 20 horas, volviendo a funcionar el día 25 a partir de las 7 de la mañana hasta las 21 horas.