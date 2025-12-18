Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

Desde la OMIC realizan recomendaciones para el consumo responsable en las fiestas

La iniciativa busca brindar herramientas claras a vecinas y vecinos para que puedan ejercer sus derechos al momento de comprar bienes o contratar servicios.

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), junto al Honorable Concejo Deliberante, lanzó una campaña informativa destinada a promover un consumo responsable y prevenir abusos en las relaciones de consumo.

La iniciativa busca brindar herramientas claras a vecinas y vecinos para que puedan ejercer sus derechos al momento de comprar bienes o contratar servicios, especialmente ante el aumento de promociones, ventas online y ofertas especiales propias de esta época.

Entre las principales recomendaciones se destacan: comparar precios y promociones, exigir información completa antes de comprar, verificar que el precio publicado sea el mismo que se cobra en caja, solicitar y conservar el comprobante de compra, conocer los plazos de la garantía legal, extremar cuidados en compras online y ejercer el derecho de arrepentimiento dentro de los plazos establecidos por la ley.

Desde la OMIC recordaron que toda publicidad debe ser veraz, objetiva y comprobable, y que las promociones no pueden inducir a error ni ofrecer beneficios inexistentes. Asimismo, se enfatizó que la garantía legal es irrenunciable y que, en compras online o telefónicas, el consumidor cuenta con diez días para arrepentirse desde la entrega del producto o la contratación del servicio.

La OMIC cuenta con nuevo responsable tras el recambio de concejales en el HCD quien bajo la nueva presidencia de Gisela Caputo, designaron a Pablo Daguerre como el nuevo responsable titular de la dependencia Municipal en reemplazo de Morena Rossello, 

