Desde la OMIC realizan recomendaciones para el consumo responsable en las fiestas

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), junto al Honorable Concejo Deliberante, lanzó una campaña informativa destinada a promover un consumo responsable y prevenir abusos en las relaciones de consumo.

La iniciativa busca brindar herramientas claras a vecinas y vecinos para que puedan ejercer sus derechos al momento de comprar bienes o contratar servicios, especialmente ante el aumento de promociones, ventas online y ofertas especiales propias de esta época.

Entre las principales recomendaciones se destacan: comparar precios y promociones, exigir información completa antes de comprar, verificar que el precio publicado sea el mismo que se cobra en caja, solicitar y conservar el comprobante de compra, conocer los plazos de la garantía legal, extremar cuidados en compras online y ejercer el derecho de arrepentimiento dentro de los plazos establecidos por la ley.

Desde la OMIC recordaron que toda publicidad debe ser veraz, objetiva y comprobable, y que las promociones no pueden inducir a error ni ofrecer beneficios inexistentes. Asimismo, se enfatizó que la garantía legal es irrenunciable y que, en compras online o telefónicas, el consumidor cuenta con diez días para arrepentirse desde la entrega del producto o la contratación del servicio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La OMIC cuenta con nuevo responsable tras el recambio de concejales en el HCD quien bajo la nueva presidencia de Gisela Caputo, designaron a Pablo Daguerre como el nuevo responsable titular de la dependencia Municipal en reemplazo de Morena Rossello,