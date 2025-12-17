Marcha de la CGT y paro nacional de ATE contra la reforma laboral de Milei

La Confederación del Trabajo (CGT) realizará una marcha hacia Plaza de Mayo este jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. En esta misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional y protestas en todo el país, con concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.

El gremio de los trabajadores estatales también exige "una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años" y rechaza "la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal".

En la Capital Federal, la movilización de ATE hacia Plaza de Mayo partirá este jueves 18 de diciembre a las 13 desde Diagonal Norte y San Martín. En tanto, la CGT no informó los puntos de partida, pero anunció que la concentración está programada para las 15 frente a la Casa Rosada.



Los motivos del paro nacional

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático -afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar-. Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas”.

“Vamos a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y permitir el pago en especies resulta inhumano y esclavista. México aumenta el salario mínimo y avanza en la reducción gradual de la jornada laboral. España deroga una legislación regresiva y restablece derechos a los trabajadores, lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo”, sostuvo el dirigente sindical.

Desde la CGT señalaron: “La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

Además, explicaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado”.

Qué servicios afectará el paro y quiénes se sumarán

La manifestación impactará en distintos sectores del país. Además, la administración pública suspenderá sus servicios durante la jornada.

Las dos CTA anunciaron su adhesión a la movilización convocada por la CGT. “Todos a Plaza de Mayo. Contra la reforma laboral del gobierno de Milei y sus aliados políticos y empresariales. En defensa de un país con trabajo digno, protección y justicia social para todos y todas”, expresó la CTA Autónoma, que se declaró en estado de movilización permanente.

También se suman a la marcha la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa).

Desde el sindicato de trabajadores de aplicaciones afirmaron: “El gobierno nos quiere esclavos. Necesitamos un paro general y un plan de lucha para enfrentar y frenar este intento de reforma contra los trabajadores”. (con información de Clarín)