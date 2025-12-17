Llega el primer gran show confirmado para 2026: Gabriel Rolón

El reconocido psicoanalista y escritor Gabriel Rolón confirmó su regreso a la ciudad con “Palabra Plena”, un espectáculo que ya se perfila como uno de los eventos culturales más destacados del 2026.

En Palabra Plena, Rolón propone un recorrido profundo y reflexivo por aquellas palabras que nos constituyen, nos atraviesan y muchas veces no logramos decir. Con su estilo cercano y potente, el autor invita al público a detenerse, pensar y emocionarse a través de relatos, análisis y momentos de fuerte conexión con la vida cotidiana.

Lejos de una conferencia tradicional, el espectáculo se vive como una experiencia íntima y movilizadora, en la que cada espectador encuentra un espejo propio. El regreso de Gabriel promete una sala colmada y una noche que dejará huella.

Las entradas ya están a la venta a través de ticketbahia.com.