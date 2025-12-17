Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con “El día de la revelación"

Steven Spielberg volvió a sorprender al mundo del cine con el lanzamiento del primer tráiler de El día de la revelación, su próxima película y un esperado regreso al género de la ciencia ficción.

El proyecto marca además el retorno del director a las historias de invasiones extraterrestres, un terreno que supo definir su filmografía con clásicos como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. y La guerra de los mundos.

El avance apuesta de lleno al misterio y la tensión, con una narrativa fragmentada que gira en torno a una presentadora del clima poseída por una fuerza desconocida, detonante de una revelación que promete cambiar la percepción de toda la humanidad.

Protagonizada por Emily Blunt, junto a Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes, la película cuenta con guion de David Koepp, colaborador histórico de Spielberg en títulos como Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

El día de la revelación llegará exclusivamente a los cines en junio de 2026, bajo el sello de Universal Pictures. De esta forma, Spielberg vuelve al género que lo vio nacer como cineasta, en una película muy esperada por el público. (NA)