La Asociación Bahiense cerró el año a puro festejo: mirá quiénes fueron los mejores de la temporada

Atlético Monte Hermoso, otra vez, se consagró campeón en todas las categorías de la Copa de Oro. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

La Asociación Bahiense de Hockey le puso el broche de oro a la temporada 2025 con la habitual ceremonia de premiación.

Esta vez, el evento se realizó en el escenario del patio de comidas del Bahía Blanca Shopping ante una gran concurrencia de protagonistas, familiares y allegados.

Durante el mismo, la ABH reconoció a los más destacados del año a nivel individual y grupal y entregó distintos reconocimientos.

Además, hubo menciones particulares y también para todos aquellos que formaron parte de los distintos seleccionados de la Asociación o tuvieron participación en selectivos regionales o concentraciones nacionales.

Previamente, la competencia tuvo su cierre el fin de semana, cuando se completaron todos los campeones en la divisiones superiores en el Torneo Clausura.

En Damas, los campeones fueron Atlético Monte Hermoso (Copa de Oro), Independiente de Coronel Dorrego (Copa de Plata) y Universitario "B" (Copa de Bronce).

Mientras que en Caballeros repitió Universitario.

Tanto Monte como Uni, en ambas ramas, se quedaron con la Copa ABH por haber ganado los dos certámenes de la temporada.

En cuanto a los premios individuales, María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso) y Baltazar Agudiak (El Nacional) fueron elegidos como los más destacados.

Mientras que la revelación de la temporada fueron Delfina Hernández (Atlético Monte Hermoso) y Simón Duarte (Atlético Monte Hermoso).

Todos los premiados

*Mejores jugadores

-Damas: María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso)

-Caballeros: Baltazar Agudiak (El Nacional).

*Revelaciones

-Damas: Delfina Hernández (Atlético Monte Hermoso).

-Caballeros: Simón Duarte (Atlético Monte Hermoso).

*Premios individuales por categoría

Copa de Oro

-Sub 14

Goleadora: Eva Arranz (Atlético Monte Hermoso), 19 goles.

Valla menos vencida: Argentino, 15 goles.

-Sub 16

Goleadora: Delfina Hernández (Atlético Monte Hermoso), 20 goles.

Valla menos vencida: Atlético Monte Hermoso, 10 goles

-Sub 19

Goleadora: Lucía Alejo (Atlético Monte Hermoso), 31 goles.

VALLA MENOS VENCIDA: Monte Hermoso, 4 goles.

-Primera

Goleadora: Daina Ackerley (Atlético Monte Hermoso), 12 goles.

Valla menos vencida: Universitario A y Atlético Monte Hermoso, 8 goles.

Copa de Plata



-Sub 14:

Goleadora: Emilia Gelos (Tiro Federal), 24 goles.

Valla menos vencida: Tiro Federal, 14 goles

-Sub 16

Goleadora: Martina Canan Moulia (Independiente de Coronel Dorrego), 23 goles.

Valla menos vencida: Tiro Federal, 15 goles.

-Sub 19

Goleadora: Catalina Manque Giménez (Palihue) y Lucía Centurión (Tiro Federal), 12 goles.

Valla menos vencida: Independiente de Coronel Dorrego, 11 goles.

-Primera

Goleadora: Gala San Martin (Independiente de Coronel Dorrego), 16 goles.

Valla menos vencida: El Nacional B, 13 goles.

Copa de Bronce

-Sub 14

Goleadora: Isabela Mayora (Universitario B), 25 goles.

VALLA MENOS VENCIDA: Sporting - 8 goles

-Sub 16

Goleadora: María Sol Fuster Sánchez (Universitario B), 20 goles.

Valla menos vencida: Universitario B, 8 goles.

-Sub 19

Goleadora: Brisa Bustamante, Brisa (Universitario B), 37 goles.

Valla menos vencida: Universitario B, 7 goles.

-Primera

Goleadora: Julieta Cuchan (Universitario B) y Morena Rasquete, Morena (Universitario B), 22 goles.

Valla menos vencida: Universitario B, 8 goles.

-Intermedia

Goleadora: Josefina Llorens (Argentino) y Emma Benassatti (Sociedad Sportiva), 7 goles.

Valla menos vencida: Universitario, 9 goles

-Primera Caballeros

Goleador: Thiago Bonifazi (Universitario), 21 goles.

Valla menos vencida: Universitario, 4 goles.

*Reconocimientos a los convocados a Selecciones Nacionales

-Leonas: Valentina Costa Biondi (San Fernando), Candela Esandi (San Fernando) y María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso).

-Leoncitas Sub 16: Delfina Hernández (Atlético Monte Hermoso).

-Leoncitos Sub 16: Francisco Cañizares (Puerto Belgrano).

*Reconocimientos por desempeño a nivel provincial y nacional a nivel clubes:

SUB14:

* CRC A: Rocio Martell (Atlético Monte Hermoso, mejor arquera).

* CRC E: Emilia Gelos (Tiro Federal, mejor jugadora del torneo).

* CRC F: Alma Maiques (Independiente, mejor jugadora de la final).

* CRC G: Felicitas Rodríguez -(Argentino, mejor jugadora de la final).

SUB16:

* CAC B: Delfina Hernández (Atlético Monte Hermoso, mejor jugadora del torneo y MVP de la final) y Emma Escalante (Monte Hermoso, mejor arquera).

* CRC B: Morena Romero (Pacífico, mejor arquera) y Josefina Florín (Pacífico, mejor jugadora de la final).

* CRC D: Joaquina Darowski (Argentino, mejor jugadora de la final).

SUB19:

* CRC B: Delfina Esandi (Sociedad Sportiva, mejor jugadora de la final).

* CRC C: Rosario Streitenberger (El Nacional, goleadora y mejor jugadora del torneo) y Lourdes Iacono (Tiro Federal, mejor arquera).

* CRC D: Dolores Alende (Sociedad Sportiva, mejor arquera) y Mia Torres (Argentino, mejor jugadora del torneo y de la final).

PRIMERA DAMAS:

* CRC A: Josefina Carranza (Sociedad Sportiva, mejor arquera) y Ximena Garciandía (Sociedad Sportiva, mejor jugadora del torneo).

* CRC C: Agustina Etulain (Argentino, mejor jugadora de la final).

PRIMERA CABALLEROS:

* Super Liga Fase 1, Zona 3: Thiago Bonifazi (Universitario, mejor jugador del torneo).

* CRC A: Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano, mejor jugador de la final).

-SELECCIONADOS:

* Argentino C Sub 14: Eva Arranz, mejor jugadora de la final.

* Argentino ‘Gaby Pando’ : Joaquín Díaz, mejor arquero.

*Reconocimientos

-Prensa: Mayra Gómez.

-Entrenador del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos, Centro Local: Ricardo Mora.

-Coordinador de Seleccionados: Cristian Bossia.

-Director de torneo de la CAH: Juan José Deandrea.

-Árbitros: Basilio Canale y Guadalupe Germain.