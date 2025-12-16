El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 17 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será ventoso con aumento de nubosidad. El viento tendrá intensidad regular con ráfagas fuertes desde los sectores noroeste y norte. La visibilidad será buena.

Hacia la tarde el tiempo se presentará caluroso, tornándose inestable con probables chaparrones y viento regular del sector noroeste. El índice de radiación UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 18 grados.