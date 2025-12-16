El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 17 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 17 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será ventoso con aumento de nubosidad. El viento tendrá intensidad regular con ráfagas fuertes desde los sectores noroeste y norte. La visibilidad será buena.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo se presentará caluroso, tornándose inestable con probables chaparrones y viento regular del sector noroeste. El índice de radiación UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 18 grados.