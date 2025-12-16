Abren las inscripciones de las Colonias Municipales de Verano 2026

Entre este miércoles 17 y el viernes 19, se realizarán las inscripciones para las Colonias Municipales de Verano en Bahía Blanca.

Según se indicó desde la comuna, las anotaciones se realizarán por orden de llegada y con cupos limitados.

Además, se aclaró que es requisito llevar DNI del niño o niña a anotar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los lugares donde se recepcionarán las inscripciones para cada colonia son los siguientes:

