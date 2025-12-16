Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

La ciudad.

Abren las inscripciones de las Colonias Municipales de Verano 2026

Los interesados podrán anotarse entre el miércoles 17 y el viernes 19.

Foto: Municipalidad de Bahía Blanca

Entre este miércoles 17 y el viernes 19, se realizarán las inscripciones para las Colonias Municipales de Verano en Bahía Blanca.

Según se indicó desde la comuna, las anotaciones se realizarán por orden de llegada y con cupos limitados.

Además, se aclaró que es requisito llevar DNI del niño o niña a anotar.

Los lugares donde se recepcionarán las inscripciones para cada colonia son los siguientes:
 

  • Colonia Parque Independencia: de 8.30 a 12.30 en Las Tres Villas (Agustín de Arrieta 1001).
     
  • Colonia Villa Rosas: de 8.30 a 12.30 en la delegación municipal Villa Rosas (Saenz Peña 2103).
     
  • Colonia Club Comercial: de 8.30 a 12.30, en la delegación de Ingeniero White (San Martín 3466).
     
  • Colonia U.O.M: de 8.30 a 12.30, en el Polideportivo Norte (Vieytes 2700).
     
  • Colonia Complejo Santo: de 8.30 a 12.30, en el predio Complejo Santo (Los Nogales 1263).
     
  • Colonia Municipal Sansinena: en General Cerri: de 17 a 20, en el predio Sansinena (Belgrano 1).
     
  • Colonia Maldonado: de 8.30 a 12.30, en la delegación Noroeste (Pacífico 210) y en la Sociedad de Fomento Barrio Cooperación II (General Ángel Peñaloza 650).
     
  • Colonia Km5: de 8.30 a 12.30, en la delegación Sesquicentenario (Chaco 5050).

