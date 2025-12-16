Condenaron a un abusador por tener imágenes de menores en la cárcel

Un sujeto que se encuentra cumpliendo una pena por delitos sexuales fue sentenciado nuevamente por las imágenes halladas en su teléfono celular durante un allanamiento realizado en la celda que ocupa en la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta.

Desde el Ministerio Público informaron que el Tribunal en lo Criminal N.º 3 condenó en juicio abreviado a Cristian Fernando Talmón a la pena de 6 años de prisión por tener y compartir material de abuso sexual infantil.

Los jueces unificaron la sanción con la que recibió anteriormente y establecieron un monto único de 14 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la causa investigada por la UFIJ N° 20, entre el 6 y el 11 de marzo de 2023, Talmón compartió un video de abuso sexual a través de su usuario de WhatsApp.

"El 16 de marzo de ese mismo año envió varios archivos en un grupo de mensajería que tenía 114 integrantes, mientras que el 27 de ese mismo mes compartió en otro grupo, en el que había 249 personas, un video de abuso hacia un bebé", señalaron desde la fiscalía..

Agregaron que el 31 de marzo, en el marco de un allanamiento ordenado por la Justicia de Garantías, secuestraron en su poder un teléfono que contenía 2.906 fotos y 353 grabaciones con contenido de explotación sexual infantil, de menores de 18 años, de menores de 13 y de bebés.

El imputado se encontraba dentro del penal desde 2019, cumpliendo condena por abuso sexual simple y abuso sexual agravado.