¿Lewandowski a la MLS?: Inter Miami sueña con juntarlo con Messi

El delantero Robert Lewandowski podría convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami luego que desde Polonia aseguren que la dirigencia del club estadounidense comenzó a moverse para evaluar una posible negociación, ya que, el contrato del atacante con el Barcelona se extiende hasta 2026.

Si bien el vínculo del delantero con la entidad española aún tiene vigencia, el interés del Inter Miami surge como una alternativa concreta para el futuro inmediato del goleador, cuyo nombre vuelve a aparecer con fuerza en el mercado internacional.

La posible llegada de Lewandowski representaría un salto de calidad para el Inter Miami, que ya logró captar la atención global con la incorporación de Lionel Messi y otras figuras de renombre. En ese escenario, la eventual sociedad entre el capitán argentino y el experimentado delantero europeo conformaría una de las duplas más atractivas del fútbol actual, tanto por su jerarquía como por su impacto mediático.

Sin embargo, el equipo de la MLS no sería el único que pretende al golearor, ya que, desde el entorno del futbolista señalan que clubes de Arabia Saudita siguen de cerca su situación contractual y podrían presentar ofertas económicamente superiores.

Lewandowski, además, mantiene un recuerdo reciente para el público argentino, ya que fue protagonista del último encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina venció 2-0 a Polonia, resultado que le permitió al conjunto albiceleste clasificarse a los octavos de final y encaminar su posterior consagración en la Copa del Mundo.