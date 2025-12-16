Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

Bombeo de Bosque Alto y aledaños: corte de energía afecta su funcionamiento

En tanto, en el barrio Stella Maris se trabaja en la reparación de una cañería de agua sobre calle Estación Algarrobo, entre Cacique Venancio y Misioneros, provocando baja presión y falta de agua en el sector.

ABSA informó que un corte en el suministro de energía eléctrica mantiene fuera de operación el bombeo de agua que abastece a los barrios Bosque Alto, Los Mirasoles, Las Magnolias (PROCREAR), Campos de Alem y La Huella, afectando la provisión del servicio.

En tanto, en el barrio Stella Maris se trabaja en la reparación de una cañería de agua sobre calle Estación Algarrobo, entre Cacique Venancio y Misioneros, provocando baja presión y falta de agua en el sector.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias afectadas, que preserven las reservas domiciliarias de agua y prioricen su uso para hidratación e higiene, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

