La agroindustria se adapta para exportar a las nuevas reglas europeas contra la deforestación

La agroindustria argentina avanza en su proceso de adecuación al Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), una normativa que impactará de manera directa en el acceso de la soja y la carne argentinas al mercado de la Unión Europea. En ese marco, la Sociedad Rural Argentina fue sede del Primer Encuentro de Diálogo sobre Legalidad y Trazabilidad, un espacio de análisis y articulación entre el sector público y privado frente a los nuevos requisitos que impone el Reglamento (UE) 2023/1115.

El encuentro reunió a representantes institucionales, especialistas técnicos y referentes del sector agroindustrial con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades que plantea la normativa europea, especialmente en lo vinculado a los criterios de legalidad, los derechos de los pueblos originarios, los derechos laborales y humanos, y las regulaciones fiscales y comerciales que deberán cumplir las cadenas exportadoras.

Pino, Voytenco e Idígoras, durante el encuentro.

Durante la apertura, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó la importancia de avanzar en herramientas concretas que permitan demostrar ante los mercados internacionales el cumplimiento de los nuevos estándares ambientales y sociales.

“Esto es lo que se viene y tenemos que demostrar con hechos concretos al mundo la calidad de productores que somos. Tenemos que trabajar en conjunto entre muchos actores. Es un compromiso que asumimos hace años y que va a seguir fortaleciéndose”, afirmó.

Desde una mirada regional, Carolina Pivetta, representante técnica para Argentina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), señaló que la incorporación de nuevas exigencias puede transformarse en una oportunidad para el país.

“La incorporación de exigencias sociales y ambientales abre una oportunidad. El comercio internacional puede ayudarnos a fortalecer el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, y en América Latina debemos reconocer y consolidar estas prácticas”, sostuvo.

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, subrayó que las exigencias de la EUDR llegaron para quedarse y que el proceso debe contemplar el impacto social en las cadenas productivas.

“Estas exigencias no van a retroceder, se van a profundizar. Esto no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para elevar la calidad del empleo argentino. Cuando hablamos de legalidad hablamos de millones de personas”, expresó.

El primer panel técnico estuvo enfocado en la matriz de legalidad frente a la EUDR y su implementación dentro de la plataforma VISEC, además de las herramientas disponibles para avanzar hacia una producción sostenible y trazable.

Sabine Papendieck, responsable técnica del IICA para el desarrollo de la matriz de legalidad, explicó los principales lineamientos exigidos por la normativa europea. A su turno, Sol Henchoz, gerente general del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), detalló la información laboral que aporta el organismo y precisó que para VISEC se comparte información vinculada a pagos salariales y prevención del trabajo infantil.

En tanto, Lucas Osardo presentó el sello de triple impacto de la Sociedad Rural Argentina, orientado a productores agropecuarios y forestales que incorporan la sostenibilidad como eje estratégico.

La jornada continuó con una presentación sobre el funcionamiento de VISEC para la certificación de soja y carne libre de deforestación, de acuerdo con lo previsto por la normativa europea.

Josefina Vecino Beauge expuso sobre VISEC Soja, mientras que Gerardo Leotta presentó VISEC Carne. Los expositores destacaron que se trata de un esquema voluntario, con reconocimiento formal del Estado, de gobernanza multiactor y con acuerdos con organismos como ARCA, SENASA y RENATRE.

Además, remarcaron que la herramienta es gratuita para los productores y que incluye instancias de capacitación para facilitar su implementación.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Mario Ravettino, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, quienes coincidieron en que el cumplimiento de los estándares ambientales y laborales exigidos por la Unión Europea es clave para sostener y ampliar las exportaciones.

Ambos señalaron que las nuevas exigencias representan una oportunidad de posicionamiento internacional para la Argentina y ratificaron el compromiso del sector de continuar trabajando de manera articulada para adaptarse a las nuevas reglas del comercio global.