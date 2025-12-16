La película argentina “Belén” sigue en carrera para los Oscar 2026: cuáles son las 15 precandidatas

"Belén", la película dirigida por Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de las precandidatas a competir en los premios Oscar en la categoría “Mejor Película Internacional”.

La Academia dio a conocer hoy los 15 films que entraron en la “shortlist”, de los cuales solo cinco tendrán chances de quedarse con la estatuilla.

Las 15 películas que quedaron en la lista son las siguientes:

Argentina: “Belén”

Brasil: “The Secret Agent”

Francia: “It Was Just an Accident”

Alemania: “Sound of Falling”

India: “Homebound”

Iraq: “The President’s Cake”

Japón: “Kokuho”

Jordani: “All That’s Left of You”

Noruega: “Sentimental Value”

Palestina: “Palestine 36”

Corea del Sur: “No Other Choice”

España: “Sirât”

Suiza: “Late Shift”

Taiwán: “Left-Handed Girl”

Túnez: “The Voice of Hind Rajab”

La nómina definitiva de candidatos en las 24 categorías de los Premios Oscar se dará a conocer el 22 de enero, mientras que la gala, con Conan O’Brien como anfitrión, tendrá lugar el 15 de marzo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque las listas cortas permiten anticipar los gustos de las distintas ramas especializadas de la Academia, no funcionan como un termómetro infalible de los futuros ganadores. Prueba de ello fue lo ocurrido el año pasado: el musical en español "Emilia Pérez" y "Wicked" encabezaron las menciones, con seis y cuatro respectivamente, pero en la ceremonia de los Oscar ambas terminaron alzándose con apenas dos estatuillas cada una.

"Belén" es la segunda película de la actriz y directora Dolores Fonzi tras la exitosa "Blondi". Narra el caso real de una joven tucumana acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo, y la lucha judicial que culminó con su absolución gracias al apoyo del movimiento de mujeres. (TN)